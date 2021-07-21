Эксперт рассказала, в каком направлении следует развивать туристическую сферу в Крыму

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в туристическую и социальную инфраструктуру полуострова начали вкладываться огромные средства. Благодаря этому в регионе начали проводить различные фестивали, строить новые туристические комплексы, а россияне охотно едут отдохнуть в республику, чтобы насладиться Черным морем и уникальной крымской природой.

Однако перед правительством страны еще стоят задачи по превращению полуострова в настоящую туристическую жемчужину России, поскольку за время нахождения Крыма в составе Украины Киев практически не вкладывал деньги в развитие республики.

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Доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского Екатерина Лукьяненко рассказала ФАН, в каких направлениях сегодня следует работать в первую очередь, чтобы добиться максимально эффективных результатов по привлечению туристов на полуостров.

«Сейчас есть уверенное движение в сторону того, что Крым будет позиционировать себя не только в качестве пляжного отдыха. Помимо моря и песка будут задействованы и другие ресурсы. В первую очередь мы говорим о лечении и оздоровлении, имея бальнеологические ресурсы, в том числе воды, грязи и все наши виды терапий. То есть нужно возрождать санаторно-курортное лечение и выходить на новый международный уровень с серьезным изменением материальной базы. Кроме того, мы должны вновь вернуться к детскому отдыху. У нас огромная страна, где миллионы детей живут в холодных широтах с очень коротким летом и недостатком витамина D. Этим детям нужен отдых в Крыму, наше южное щадящее солнце. Это очень важно», — отметила эксперт.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Лукьяненко добавила, что в целом нужно разнообразить крымский отдых. Для этого потребуется «хорошая упаковка». Она обратила внимание, что у россиян есть представление о качественном пакетном туре, поэтому Крыму от этого никак не уйти.

«Улучшение в этой сфере есть. Наверное, все обратили внимание, как увеличился спрос на эногастрономический туризм. Появились крафтовые сыроварни с прекрасным продуктом. Недавно мы сами были с гостями на одной из таких сыроварен с прекрасным видом на Южный берег. Еще у нас очень много интересных предложений по винному туризму, например, «Винная дорога Крыма». Также за последние несколько лет сильно развился активный туризм в Крыму, выйдя на совершенно новый уровень, обновились туристские маршруты полуострова прогулочного типа. Взять ту же самую севастопольскую тропу, по которой проходят уже тысячи туристов. Только сегодня проезжала и сама наблюдала за тем, как колона из не менее 100 молодых людей в касках и специальных системах шли на виа феррату — на наш активный, спортивный и экстремальный альпинистский маршрут. То есть такие тренды есть, в этом направлении нужно работать», — заявила доцент кафедры туризма КФУ имени В. И. Вернадского.

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Также, подчеркнула собеседница издания, необходимо продолжать серьезную структуризацию местной транспортной и дорожной инфраструктуры, поскольку узкие улочки полуострова, особенно на Южном берегу Крыма, не справляются сегодня с массовым туристическим потоком.

«Вернем яхтинг, который обязательно должен быть при наличии такого живописного побережья. Для этого нужно отремонтировать и возродить все портопункты, причалы и многое другое, поскольку это целая и значимая отрасль мировых курортов, которая у нас отстает. Но без обновления материальной базы это будут только слова мои и других экспертов», — отмечает Екатерина Лукьяненко.

Лукьяненко привела в пример Кавказские Минеральные Воды, которые работают круглогодично. Когда-то Крым тоже был круглогодичным курортом. По ее словам, нужно стремиться к тому, чтобы это вернуть. Ранее ФАН сообщал, что туристы должны знать об отдыхе на российских курортах — Кубани, в Крыму и Абхазии.