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Правоохранители назвали три версии смертельного ДТП под Севастополем

  /   Обновлено: 20 июля 2021 12:09
Происшествия
Правоохранители назвали три версии смертельного ДТП под Севастополем
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Севастополь, 20 июля. Следователи СКР по Крыму и Севастополю рассматривают три версии массового ДТП, в результате которого погибли пять человек.

По версии следствия, к смертельной аварии могли привести следующие причины: неисправность грузового автомобиля КамАЗ, состояние здоровья водителя или же нарушение правил дорожного движения.

В настоящий момент следователи допрашивают свидетелей и ищут других очевидцев, обладающих ценной информацией по существу уголовного дела. По данным РИА Новости, в офисе работодателя также проведены следственные мероприятия. Правоохранители изъяли документацию по техническому состоянию грузовика и прохождению водителем КамАЗа медицинского освидетельствования.

На трассе Севастополь — Ялта водитель КамАЗа не справился с управлением и протаранил три иномарки. В результате аварии пять человек погибли, в том числе один ребенок.

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дтп крым следственный комитет причины аварии
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