Правоохранители назвали три версии смертельного ДТП под Севастополем

Севастополь, 20 июля. Следователи СКР по Крыму и Севастополю рассматривают три версии массового ДТП, в результате которого погибли пять человек.

По версии следствия, к смертельной аварии могли привести следующие причины: неисправность грузового автомобиля КамАЗ, состояние здоровья водителя или же нарушение правил дорожного движения.

В настоящий момент следователи допрашивают свидетелей и ищут других очевидцев, обладающих ценной информацией по существу уголовного дела. По данным РИА Новости, в офисе работодателя также проведены следственные мероприятия. Правоохранители изъяли документацию по техническому состоянию грузовика и прохождению водителем КамАЗа медицинского освидетельствования.

На трассе Севастополь — Ялта водитель КамАЗа не справился с управлением и протаранил три иномарки. В результате аварии пять человек погибли, в том числе один ребенок.