Поклонская приоткрыла завесу тайны о своей будущей должности

Москва, 20 июля. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что пока не приняла окончательное решение о своей карьере.

«Если пофантазировать и представить себе, кем бы я могла работать в Крыму, то я для себя вижу одну должность — это моя родная должность — прокурор Крыма. Я надеюсь и уверена, что все крымчане меня поддержат, потому что нужен некий баланс сил и помощь Сергею Валерьевичу Аксенову», — поделилась Поклонская на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Она отметила, что может и остаться в Москве, но говорить об этом пока рано — окончательное решение пока не принято. Поклонская пообещала, что, когда «все состоится», обязательно сама обо всем расскажет.

«Китель будет, но не зеленый — ближе к прокурорской [форме]», — все же приоткрыла завесу тайны Наталья Поклонская.

Она добавила, что в выборе дальнейшего карьерного пути ориентируется на собственное желание развиваться и получать опыт в других сферах деятельности.

Ранее Поклонская опровергла информацию о ее назначении на пост руководителя министерства природы Крыма.