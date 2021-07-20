СК возбудил уголовное дело после ДТП с пятью погибшими под Севастополем

Севастополь, 20 июля. СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Балаклавском районе. В результате аварии погибли пять человек, включая ребенка.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас на месте ДТП работают следователи и криминалисты во главе с исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления Василием Цаплиным.

Смертельное ДТП произошло в понедельник около шести часов вечера на трассе Севастополь — Ялта. Водитель КамАЗа не справился с управлением и протаранил три иномарки.