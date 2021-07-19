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Грузовик протащил легковушку по трассе при ДТП, где погибло пять человек

  /   Обновлено: 19 июля 2021 21:01
Происшествия
Грузовик протащил легковушку по трассе при ДТП, где погибло пять человек
Pr Scr vk.com  /  Автопартнер Крым Севастополь ДТП

В страшном ДТП, которое произошло на трассе из Севастополя в сторону Ялты, погибло пять человек. Авария случилась у горы Госфорта под Севастополем. Грузовик выехал на встречную полосу движения, столкнулся с несколькими легковушками, одну из которых протащил несколько сотен метров.

«По предварительной информации, водитель грузового транспорта столкнулся с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с автомобилем Renault, который он протащил примерно метров 700. Затем грузовик столкнулся с автомобилями Hyundai и Nissan. После — наехал на дорожное металлическое ограждение и съехал с дороги в лесные насаждения», — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

В результате этой аварии пять человек погибло, еще трое получили ранения и были госпитализированы. 

По факту ДТП проводится проверка. На месте работают следователи СК РФ.

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дтп крым
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