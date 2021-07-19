Директор «Воды Крыма» лично разберется в проблемных вопросах водоснабжения Керчи

Директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик отправится в Керчь, чтобы встретиться с местными жителями. Не так давно свой пост покинул глава местного филиала предприятия, поэтому Новик решил лично разобраться в проблемных вопросах водоснабжения города.

«Я провожу выездной прием граждан по проблемным вопросам водоснабжения и водоотведения в городе Керчь. Мне надо, во-первых, самому познакомиться с людьми, плюс я хочу познакомить жителей города с новым руководителем, пускай и временным. Но я очень надеюсь, что люди придут, расскажут о проблемах, которые носят системный характер. И вот на них нам нужно делать упор, сконцентрировать усилия», — заявил Новик корреспонденту.

Пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма» /

«Вы понимаете всю абсурдность ситуации? В 36-градусную жару в советском панельном доме на девятом этаже, где нет никакой защиты от солнца, у человека из крана течет кипяток. И чтобы обеспечить себе какие-то бытовые нужды, она воду остужает. При этом сотрудники мне заявляют, что закупку насоса, чтобы решить эту проблему, можно сделать через месяц. Ну куда это годится?» — заявил Новик.

Он пояснил, что ситуации порой доходят до смешного, и привел в пример жалобу жительницы Симферополя, которую она оставила на сайте главы республики. По его словам, женщина купила квартиру в крымской столице 13 лет назад, все эти годы у нее практически не было холодной воды, лишь горячая.

Он добавил, что в Керчи немало проблемных моментов, которые, очевидно, требуют вмешательства руководства, если их не могут решить сотрудники на местах.

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