Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 22:49
22:41
Общество
Авиасообщение России с Танзанией приостановлено до 17 августа
22:37
Политика
Джонсон намерен издать указ об ограничении работы клубов в Англии
22:32
Происшествия
Норвежец стал жертвой стрельбы в центре Осло
22:29
Происшествия
Первого участника штурма Капитолия осудили в США
22:24
Происшествия
Виновница ДТП в Москве из зала суда направится в СИЗО
22:17
Весь мир
«Похоронил отношения двух стран»: эксперты рассказали про деятельность посла Франции в ЦАР
22:16
Общество
ФСБ составила проект списка запрещенных сведений о России
22:12
Армия
Испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» вызвали панику в США
22:07
Олимпиада-2020 в Токио
Баскетболистка сборной США заразилась коронавирусом перед матчем с Россией на ОИ
22:04
Политика
СМИ сообщили об устранении разногласий между США и ФРГ по «СП-2»
Все новости

Директор «Воды Крыма» лично разберется в проблемных вопросах водоснабжения Керчи
Общество
Директор «Воды Крыма» лично разберется в проблемных вопросах водоснабжения Керчи
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик отправится в Керчь, чтобы встретиться с местными жителями. Не так давно свой пост покинул глава местного филиала предприятия, поэтому Новик решил лично разобраться в проблемных вопросах водоснабжения города.

«Я провожу выездной прием граждан по проблемным вопросам водоснабжения и водоотведения в городе Керчь. Мне надо, во-первых, самому познакомиться с людьми, плюс я хочу познакомить жителей города с новым руководителем, пускай и временным. Но я очень надеюсь, что люди придут, расскажут о проблемах, которые носят системный характер. И вот на них нам нужно делать упор, сконцентрировать усилия», — заявил Новик корреспонденту.

Директор Воды Крыма лично посетит Керчь и выслушает жалобы горожан
Пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма»  / 
Он пояснил, что ситуации порой доходят до смешного, и привел в пример жалобу жительницы Симферополя, которую она оставила на сайте главы республики. По его словам, женщина купила квартиру в крымской столице 13 лет назад, все эти годы у нее практически не было холодной воды, лишь горячая.

«Вы понимаете всю абсурдность ситуации? В 36-градусную жару в советском панельном доме на девятом этаже, где нет никакой защиты от солнца, у человека из крана течет кипяток. И чтобы обеспечить себе какие-то бытовые нужды, она воду остужает. При этом сотрудники мне заявляют, что закупку насоса, чтобы решить эту проблему, можно сделать через месяц. Ну куда это годится?» — заявил Новик.

Он добавил, что в Керчи немало проблемных моментов, которые, очевидно, требуют вмешательства руководства, если их не могут решить сотрудники на местах.

Ранее ФАН публиковал впечатления туристки, посетившей Крым в разгар турсезона. Она тепло отозвалась об отдыхе на полуострове.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Директор «Воды Крыма» лично разберется в проблемных вопросах водоснабжения Керчи
крым керчь вода
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru