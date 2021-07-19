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Семья с двумя детьми погибла в ДТП с КамАЗом в Крыму

  /   Обновлено: 19 июля 2021 20:28
Происшествия
Семья с двумя детьми погибла в ДТП с КамАЗом в Крыму
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Серьезная авария на трассе Севастополь — Ялта произошла вечером 19 июля в Крыму. На повороте в село Морозовка (недалеко от Балаклавы) столкнулись шесть машин. По данным очевидцев, одна из них сгорела, другие сильно повреждены. Предварительная причина аварии — отказ тормозов у грузовика, который выехал на встречную полосу, смял несколько авто и затем вылетел в кювет.

Тем временем источники ФАН сообщают, что в одной легковушке при столкновении погибли муж, жена и двое детей. Предположительно, подростки. Кроме того, на месте скончался и водитель КамАЗа. В УМВД России по Севастополю сообщили, что вскоре они подготовят официальный комментарий и расскажут о произошедшем.

Сейчас на месте аварии работают врачи, автоинспекторы, сотрудники МЧС и правоохранители.

Ранее ФАН сообщал, что три человека пострадали в лобовом ДТП в Новосибирске. На встречную полосу движения выехал 21-летний водитель Toyota Corolla и столкнулся с Mitsubishi.

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дтп крым
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