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Грузовик устроил массовое ДТП с погибшими в Крыму

  /   Обновлено: 19 июля 2021 19:07
Происшествия
Грузовик устроил массовое ДТП с погибшими в Крыму
https://pskov.sledcom.ru/  /  Пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Севастополь, 19 июля. На трассе Севастополь — Ялта произошла авария с участием не менее шести автомобилей. По словам свидетеля, виновником ДТП мог стать водитель грузового автомобиля.

Грузовик на огромной скорости выехал на полосу встречного движения и протаранил пять или шесть машин. Пострадали несколько человек. Свидетель утверждает, что есть погибшие. В район аварии выехали врачи, автоинспекторы и сотрудники МЧС.

Мужчина за рулем КамАЗа устроил массовую аварию. Он не справился с управлением, грузовик перевернулся и разбил восемь автомобилей.

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авария смерть грузовик
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