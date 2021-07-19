Грузовик устроил массовое ДТП с погибшими в Крыму

Севастополь, 19 июля. На трассе Севастополь — Ялта произошла авария с участием не менее шести автомобилей. По словам свидетеля, виновником ДТП мог стать водитель грузового автомобиля.

Грузовик на огромной скорости выехал на полосу встречного движения и протаранил пять или шесть машин. Пострадали несколько человек. Свидетель утверждает, что есть погибшие. В район аварии выехали врачи, автоинспекторы и сотрудники МЧС.

Мужчина за рулем КамАЗа устроил массовую аварию. Он не справился с управлением, грузовик перевернулся и разбил восемь автомобилей.