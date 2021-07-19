Вандалы нарисовали герб Украины напротив Памятника затопленным кораблям в Севастополе

В соцсетях опубликовали фотографии герба Украины, нарисованного вандалами в Севастополе на стене напротив Памятника затопленным кораблям. Публикация вызвала неоднозначную реакцию у пользователей.

«Прогуливаясь по центру нашего славного города-героя Севастополя, обнаружил вот такое на памятнике, связанном с памятью о революционных матросах крейсера «Очаков», расстрелянных царской властью», — пишет автор поста, пожелавший остаться анонимным.

Pr Scr vk.com / Черный список СЕВАСТОПОЛЬ

«Это оскорбление памятника», — комментирует Марк Астафьев.

«Видеокамеры должны быть в таких местах», — отмечает Антонина Черная.

«По сути, любые надписи на объектах, не предназначенных для рисования, считаю вандализмом», — комментирует Ирина Сон.

В департаменте городского хозяйства Севастополя пообещали вскоре очистить стену. Отметим, что знаковая стена уже не первый раз страдает от вандалов — в начале июня неизвестные изрисовали ее маркерами. Тогда объект привели в порядок сотрудники ГБУ «Парки и скверы», а правительство Севастополя запросило записи с камер видеонаблюдения и вместе с заявлением направило их в МВД.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что прокуратура Московской области начала проверку после осквернения мемориала в честь Победы в Великой Отечественной войне. Инцидент произошел в Можайском городском округе.