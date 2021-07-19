Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 18:12
18:12
Шоу-бизнес
Егор Крид надеется, что собственная косметика избавит его от прыщей
18:11
Шоу-бизнес
Джигурда заявил, что его хотели убить молоком из «ВкусВилла»
18:07
Весь мир
Российский ФБР изучает дело «бельгийского Джорджа Флойда»
18:07
Экономика
Отечественный «санитарный щит» потребует 30 млрд рублей инвестиций
17:59
Экономика
Экономисты считают соглашение ОПЕК позитивным моментом для России
17:58
Общество
Сосновский назвал истерическим припадком недовольство Соболь отменой QR-кодов в Москве
17:58
Общество
Путин поручил Минздраву России улучшить качество медицины
17:57
Происшествия
Экс-губернатора Липецкой области лишили водительских прав на один год
17:55
Общество
Марков прокомментировал реакцию оппозиции на закрытие «Команды 29»
17:54
Экономика
Поднять зарплату космонавтам и инженерам пообещали в Роскосмосе
Все новости

Вор в Севастополе украл из машины с открытым окном 80 тыс. рублей

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:18
Происшествия
Вор в Севастополе украл из машины с открытым окном 80 тыс. рублей
pixabay.com

Севастополь, 19 июля. Житель города обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что у него из автомобиля украли 80 тыс. рублей.

Заявитель сообщил, что припарковал машину и вышел из нее. Он оставил открытым окно, а за время его отсутствия вор пробрался внутрь и украл крупную сумму, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Ленинскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 39-летний местный житель, который ранее был судим за воровство. Теперь ему грозит тюремный срок до пяти лет.

Грабитель с татуировками и нарощенными ногтями украл телефон со стойки в офисе Санкт-Петербурга.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Вор в Севастополе украл из машины с открытым окном 80 тыс. рублей
севастополь машина вор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru