Вор в Севастополе украл из машины с открытым окном 80 тыс. рублей

Севастополь, 19 июля. Житель города обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что у него из автомобиля украли 80 тыс. рублей.

Заявитель сообщил, что припарковал машину и вышел из нее. Он оставил открытым окно, а за время его отсутствия вор пробрался внутрь и украл крупную сумму, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Ленинскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 39-летний местный житель, который ранее был судим за воровство. Теперь ему грозит тюремный срок до пяти лет.

Грабитель с татуировками и нарощенными ногтями украл телефон со стойки в офисе Санкт-Петербурга.