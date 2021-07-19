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Раввин Севастополя предупредил о новых ограничениях по коронавирусу в синагоге

  /   Обновлено: 19 июля 2021 16:11
Общество
Раввин Севастополя предупредил о новых ограничениях по коронавирусу в синагоге
Невские Новости  /  Елизавета Акимова

Симферополь, 19 июля. Жители и гости Севастополя смогут посещать синагогу только с прививкой от коронавируса или ПЦР-тестом, предупредил раввин города Биньямин Вольф.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по стране. Ограничительные меры призваны защитить граждан от возможного заражения. Прихожанам теперь разрешается посещать синагогу в Севастополе только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19 или ПЦР-теста на коронавирус, уточнил Вольф в комментарии РИА Новости.

Жители города отметят День ВМФ без праздничного концерта и салюта в 2021 году. Такое решение правительство Севастополя приняло на фоне актуальной эпидобстановки по коронавирусу.

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севастополь синагога коронавирус
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