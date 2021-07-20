Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 04:51
04:49
Технологии
Российские ученые разработали менее токсичный способ лечения больных ВИЧ
04:39
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной показала, как сегодня выглядит могила Началовой
04:35
Общество
Отказ от второй дозы вакцины сохраняет уязвимость организма перед COVID-19
04:31
Общество
Мурманская область вошла в шесть номинаций журнала National Geographic
04:30
Общество
Эндокринолог Потешкин предупредил о потере мышечной массы после COVID-19
04:28
Политика
Россия назвала размещение гиперзвуковых ракет США в Европе дестабилизирующим шагом
04:22
Шоу-бизнес
Миро посоветовала молодой жене Диброва бежать от него после унижения с тортом
04:22
Политика
Неудобный вопрос о санкциях против России и Китая обратил Байдена в бегство
04:20
Экономика
Мошенники в пандемию используют новый способ обмануть россиян
04:20
Общество
Жительница Москвы прокатила леопарда по центру города на иномарке
Все новости

Более 400 тысяч жителей Крыма будут вакцинированы к концу недели
Общество
Более 400 тысяч жителей Крыма будут вакцинированы к концу недели
Федеральное агентство новостей  / 

В Крыму план вакцинации выполнен более чем на 40%. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в ходе пресс-конференции «Вакцинация: борьба с пандемией», прошедшей в формате видеомоста Симферополь — Москва.

«Население Республики Крым продолжает активно вакцинироваться. На сегодняшний день уже провакцинированы первым компонентом порядка 380 тысяч, вторым компонентом — порядка 300 тысяч. Надеемся, что рано или поздно эти все меры должны сыграть и ситуация как минимум стабилизируется», — сообщил Лясковский на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Уже на этой неделе на полуострове планируется достичь отметки в 400 тысяч вакцинированных первым компонентом — ежедневно им прививается 3-5 тысяч человек вне зависимости от выходных дней.

«Мы к 1 сентября должны были привить 909 тысяч человек — это 60% населения Республики Крым. Очень сложная цифра. На сегодняшний день у нас план выполнен чуть больше чем на 40%. Стараемся максимально. Каждый день этот вопрос на контроле», — отметил Лясковский.

В Крыму до конца недели планируют достичь отметки в 400 тысяч вакцинированных
Федеральное агентство новостей  / 

Проректор по науке КФУ им. В. И. Вернадского Анатолий Кубышкин отметил, что в начале пандемии, когда вакцины не было, приходилось вводить ограничительные меры. Теперь, когда во всем мире представлена целая линейка вакцин от коронавируса, необходимо вакцинироваться для формирования коллективного иммунитета и снижения риска заболеваемости.

«Сейчас, как мы видим, от ограничительных мер фактически отказались — они минимальные, а в обществе идет довольно обширная дискуссия: надо или не надо прививаться? Здесь понятно, что государство перекладывает ответственность уже непосредственно на людей. Потому что невозможно держать общество и бизнес постоянно на ограничительных мерах — здесь должна быть индивидуальная личная ответственность каждого за свое здоровье и за здоровье окружающих. Чем быстрее мы привьемся, тем быстрее избежим этого скачка заболеваемости», — отметил он.

На конференции был затронут вопрос снижения возраста человека для вакцинации, но, несмотря на то, что ситуация несколько изменилась, о вакцинировании категории граждан 12-17 лет и беременных речи пока не идет. Тем не менее исследования на добровольцах уже идут, так как, по последним данным, коронавирус вновь «помолодел».

Ранее ФАН сообщал, что наличие антител не влияет на необходимость вакцинации, поэтому делать тест на наличие антител к коронавирусу перед прививкой нет необходимости.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Более 400 тысяч жителей Крыма будут вакцинированы к концу недели
крым вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru