Более 400 тысяч жителей Крыма будут вакцинированы к концу недели

В Крыму план вакцинации выполнен более чем на 40%. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в ходе пресс-конференции «Вакцинация: борьба с пандемией», прошедшей в формате видеомоста Симферополь — Москва.

«Население Республики Крым продолжает активно вакцинироваться. На сегодняшний день уже провакцинированы первым компонентом порядка 380 тысяч, вторым компонентом — порядка 300 тысяч. Надеемся, что рано или поздно эти все меры должны сыграть и ситуация как минимум стабилизируется», — сообщил Лясковский на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Уже на этой неделе на полуострове планируется достичь отметки в 400 тысяч вакцинированных первым компонентом — ежедневно им прививается 3-5 тысяч человек вне зависимости от выходных дней.

«Мы к 1 сентября должны были привить 909 тысяч человек — это 60% населения Республики Крым. Очень сложная цифра. На сегодняшний день у нас план выполнен чуть больше чем на 40%. Стараемся максимально. Каждый день этот вопрос на контроле», — отметил Лясковский.

Федеральное агентство новостей /

Проректор по науке КФУ им. В. И. Вернадского Анатолий Кубышкин отметил, что в начале пандемии, когда вакцины не было, приходилось вводить ограничительные меры. Теперь, когда во всем мире представлена целая линейка вакцин от коронавируса, необходимо вакцинироваться для формирования коллективного иммунитета и снижения риска заболеваемости.

«Сейчас, как мы видим, от ограничительных мер фактически отказались — они минимальные, а в обществе идет довольно обширная дискуссия: надо или не надо прививаться? Здесь понятно, что государство перекладывает ответственность уже непосредственно на людей. Потому что невозможно держать общество и бизнес постоянно на ограничительных мерах — здесь должна быть индивидуальная личная ответственность каждого за свое здоровье и за здоровье окружающих. Чем быстрее мы привьемся, тем быстрее избежим этого скачка заболеваемости», — отметил он.

На конференции был затронут вопрос снижения возраста человека для вакцинации, но, несмотря на то, что ситуация несколько изменилась, о вакцинировании категории граждан 12-17 лет и беременных речи пока не идет. Тем не менее исследования на добровольцах уже идут, так как, по последним данным, коронавирус вновь «помолодел».

Ранее ФАН сообщал, что наличие антител не влияет на необходимость вакцинации, поэтому делать тест на наличие антител к коронавирусу перед прививкой нет необходимости.