В Крыму опровергли слухи о проблемах с водоснабжением, начавшихся из-за ливней

После настигнувшего крымский полуостров стихийного бедствия на просторах интернета появилось множество откровенно провокационных материалов. Так, например, на днях ряд изданий распространил информацию, что после недавних наводнений проблема водоснабжения на полуострове резко обострилась. Говорилось, что многие люди остались на несколько дней без воды, а качество водоснабжения якобы оставляет желать лучшего даже на фоне недавней засухи. Как обстоят дела на самом деле, корреспондент ФАН выяснял у директора ГУП РК «Вода Крыма» Максима Новика.

По информации директора предприятия, в регионах, попавших под удар стихии, водоснабжение действительно временно отключалось и даже временно прекращался забор воды в некоторые водохранилища. Это было связано с опасностью проникновения неочищенных водных потоков в городские сети водоснабжения. Кроме того, в отдельных случаях перебои с водоснабжением были обусловлены требованием Роспотребнадзора.

«Были вопросы (к водоснабжению. — Прим. ФАН), но они касались мутности. То есть бактериологический и химический анализ были в норме. Мутность была слегка повышена. Это произошло из-за того, что началось стремительное наполнение водохранилищ. Мы видели все на видео, какая вода текла по Ялте. Соответственно, такая же поступала в водохранилище. Однако все эти вопросы были оперативно сняты различными мерами: промывкой системы, дополнительным хлорированием и так далее. Более того, Роспотребнадзор уже снял последний запрет на использование воды из систем водоснабжения для детских садов», — пояснил директор «Воды Крыма».

instagram.com / @vdkpskov

«Что касается Керчи, то у нас водоснабжение не ограничивалось. Оно осуществляется за счет водохранилища, которое пополняется из подземных источников, плюс подмешивается вода из реки Биюк-Карасу. Были локальные моменты с работой системы водоотведения, но все они были в течение 12 часов устранены. Кроме аварийных ситуаций», — добавил собеседник ФАН.

Он добавил, что, несмотря на то что из-за обильных паводков качество воды временно снизилось, благодаря им водохранилища Ялты наполнены на 85% и 95%. Это Счастливенское и Загорское водохранилища соответственно.

сыктывкар.рф / Официальный сайт МОГО «Сыктывкар»

«Например, если брать Ленинский и Кировский районы, там были локальные ситуации, связанные с ЧС. Соответственно, там ограничений по водоснабжению не было. Но если мы говорим о пгт Кировское, где вода подается по графику, то это просто плановые работы по бурению новой скважины, благодаря чему мы получим дополнительный источник чистой воды», — уточнил директор «Воды Крыма».

Также Новик подчеркнул, что в отдельных случаях перебои с водоснабжением были связаны не столько с режимом чрезвычайной ситуации, сколько с плановыми ремонтными работами, пришедшимися на этот неблагоприятный период.

klgd.ru / Администрация Калининграда

Проблемы с мутностью воды наблюдались и в Бахчисарайском районе. Это села Куйбышево, Соколиное, Голубинка. Но вода там подается потребителям локально из скважин, поэтому они тоже были быстро устранены.

Сегодня самым проблемным регионом в плане водоснабжения и водоотведения, по словам Максима Новика, является Керчь. Собеседник утверждает, что этот город сегодня даже более проблемный, чем Симферополь. Причиной тому — критически высокий износ сетей и общая сложность всей системы.

«Что касается водоснабжения и водоотведения. Вот у нас в Симферополе одна канализационно-насосная станция (КНС), а система самотечная. Стоки собираются в самой низкой точке в коллекторе и по нему потом уходят в Укромном. В Керчи наоборот: вся система напорная. Если в Симферополе у нас одна КНС, то в Керчи их 18. Это говорит само за себя», — пояснил директор «Воды Крыма».

Однако он отметил, что этой проблеме сегодня в рамках ФЦП уделяется даже больше внимания в плане ремонта и развития сетей водоснабжения, чем Севастополю и крымской столице.

Ранее ФАН сообщал, что эксперты призвали прекратить хаотичную застройку крымского побережья. В частности, депутат Ялтинского городского совета от КПРФ Андрей Кочеихин заявил, что нужно просто прекратить строительство, пока ливневки, канализации и все водоотводы не будут приведены в соответствие, иначе при очередном паводке может смыть город.