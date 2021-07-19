Туристка поделилась впечатлениями от первого посещения Крыма в разгар сезона

После долгого простоя в Ялту наконец начали массово возвращаться туристы, которые до этого выбирали отдых в других крымских курортных городах. Корреспондент ФАН поговорил с Анастасией Калининой, туристкой из Екатеринбурга, которая вместе с друзьями впервые решила посетить полуостров.

Сейчас она остановилась в курортной столице Крыма — Ялте, но перед этим успела побывать в Евпатории, Севастополе и Судаке. Девушка рассказала, в чем разница этих городов и где ей понравилось отдыхать больше всего.

18 июня, то есть месяц назад, на территории Южного берега Крыма из-за мощных ливней произошло подтопление части курортных городов, что затем привело к загрязнению морской воды в их акватории. После этого началась ликвидация последствий природного явления, в некоторых районах ЮБК работы продолжаются до сих пор. Эта ситуация привела к оттоку туристов из Большой Ялты в другие курортные города полуострова.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Я в первый раз отдыхаю в Крыму, друзья сюда летают уже несколько лет подряд, вот и я решилась. Мы на четверых взяли автомобиль в аренду, стоимость — 1800 сутки. Советую брать на автомате и с кондиционером, потому что тут, по крайне мере сейчас, очень жарко и много спусков и подъемов. Мы уже скоро улетаем обратно, но благодаря наличию авто успели посетить четыре города: Евпаторию, Севастополь, Судак, Ялту. Каждый из этих городов по-своему особенный. Больше всего мне понравилось в Севастополе, потому что там сочетается пляжный и вечерний отдых — больше кафе и ресторанов. Но кухня обычно европейская, поэтому ничего необычного, чего нет, допустим, в Сочи, там попробовать мне не удалось. Цены такие же, как в Ялте, — на 10–20% дороже, чем в Евпатории или Судаке», — отметила собеседница издания.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Девушка добавила, что Евпатория ее удивила красивыми песчаными пляжами с неглубоким морским дном, поэтому, вероятно, там хорошо отдыхать с детьми. В городе много музеев, а еще там находится Малый Иерусалим и малая Стена Плача — там тоже можно написать записку с сокровенными желаниями и оставить листок между ракушкой. По ее словам, раз в год эти записки якобы собирают и увозят в Большой Иерусалим.

«Еще рядом с Евпаторией есть лечебные грязи Сакского озера, тоже рекомендую посетить. Рядом с Судаком — примерно 20 минут езды — есть поселок Новый Свет, там находится прекрасная тропа Голицына, гроты, в которых можно плавать, и еще несколько пеших маршрутов. В самом Судаке меня приятно удивило разнообразие заведений и цены, крокодиловая ферма, а также большая набережная, где можно плавать в море с видом на Генуэзскую крепость», — сказала туристка.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В Ялту компания приехала в самом конце отпуска, чтобы посетить гору Ай-Петри, Гурзуф, покататься на лошадях и погулять по самой знаменитой набережной Крыма. По словам туристки, раньше она думала, что город был чуть ли не закрыт из-за потопа, что тут у людей нет ни воды, ни электричества, а улицы до сих пор разгребают от мусора.

Однако на деле оказалось, что ничего подобного нет, а все слухи в Сети, говорит она, видимо, распускали какие-то недоброжелатели. Вместе с тем туристка добавила, что каждый город ее приятно удивил своими маленькими улочками, богатой историей и разнообразием отдыха.

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