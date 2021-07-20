Работники турсферы Крыма рассказали, как на их работе сказались новые ограничения

Спрос на отдых в отелях и гостиницах Севастополя после введенных ограничений по коронавирусу пока высок, однако работники турсферы опасаются, что вскоре к ним будет приезжать меньше гостей. Напомним, с 16 июля в гостиницы города могут заселиться привитые и перенесшие коронавирус туристы. Отрицательный ПЦР-тест больше не принимается. ФАН поговорил с представителями турбизнеса и отдыхающими, как они относятся к подобным ограничениям.

«Еще рано говорить о снижении потребительского интереса. У нас еще очень много гостей, заселившихся по старым правилам. Но уже были гости из Москвы: они показали нам свои QR-коды, и мы их заселили. Я не думаю, что можно говорить о каком-то резком спаде, судя по раннему бронированию. У нас по-прежнему почти нет свободных мест до октября», — рассказала ФАН управляющая гостиницей в Севастополе.

Пресс-служба правительства Севастополя /

Соблюдение правил гостиницами будут проверять. Если они будут нарушаться, владельцам объектов грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 300 тысяч для юридических лиц. При повторном нарушении штраф может составить до миллиона рублей, а гостиницу закроют на срок до трех месяцев.

«У нас был нюанс, когда гости, заселившиеся по отрицательному ПЦР-тесту, захотели продлить отпуск и свое пребывание в Севастополе. Но для этого, по новым правилам, уже была необходима вакцинация или справка о наличии антител. Так как привиться здесь они не захотели, им пришлось съехать. Были от них озвучены недопонимания, мягко скажем, но правила есть правила», — поделилась менеджер отеля в Балаклаве.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Как рассказала ФАН жительница Москвы, которая забронировала гостиницу в Севастополе на начало августа, о новых правилах заселения ей сообщила менеджер по телефону.

«Мне позвонила менеджер, озвучила правила и спросила: «Будете вакцинироваться? Или отменяем бронь?» Я очень благодарна за такое раннее информирование, неприятно было бы об этом узнать на ресепшене», — отметила москвичка Елена Новосельская.

Она подчеркнула, что уже сделала прививку и готова ехать в отпуск. Также в Севастополе с 28 июня по 31 июля введено ограничение на работу кафе, баров, столовых и других заведений общепита с 23:00 до 08:00. Еда навынос и доставка заказов разрешена. Кроме того, на территории кинотеатров теперь нельзя торговать едой.

Тем временем в Севастополе началась подготовка ко дню ВМФ. Уже прошла первая репетиция морского парада. Из-за ограничений по коронавирусу в этот день отменят концерт, праздничный салют, а парад пройдет в ограниченном формате.