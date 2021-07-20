Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 21:42
21:41
Общество
Соловьев рассказал, как «Пункт пропуска» стал частью политики замалчивания на Украине
21:31
Общество
Экономист сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян
21:30
Общество
Работники турсферы Крыма рассказали, как на их работе сказались новые ограничения
21:25
Общество
Свежесть, которая всегда с вами: лучшие мобильные кондиционеры, большие и маленькие
21:25
Шоу-бизнес
Ивлеева готовится рассказать правду о проблемах в браке с Элджеем
21:18
Происшествия
Подросток пострадал от взрыва боеприпаса времен ВОВ в Калининграде
21:14
Политика
Анекдот про вызов Шойгу в Мариуполь разозлил украинского политика
21:14
Весь мир
Мусульмане в ЦАР празднуют день жертвоприношения Курбан-байрам
21:09
Общество
Эксперты рассказали, как частная медицина помогает стране справляться с COVID-19
21:09
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кончаловского высказалась о его браке с Высоцкой
Все новости

Работники турсферы Крыма рассказали, как на их работе сказались новые ограничения
Общество
Работники турсферы Крыма рассказали, как на их работе сказались новые ограничения
Пресс-служба правительства Севастополя  / 

Спрос на отдых в отелях и гостиницах Севастополя после введенных ограничений по коронавирусу пока высок, однако работники турсферы опасаются, что вскоре к ним будет приезжать меньше гостей. Напомним, с 16 июля в гостиницы города могут заселиться привитые и перенесшие коронавирус туристы. Отрицательный ПЦР-тест больше не принимается. ФАН поговорил с представителями турбизнеса и отдыхающими, как они относятся к подобным ограничениям.

«Еще рано говорить о снижении потребительского интереса. У нас еще очень много гостей, заселившихся по старым правилам. Но уже были гости из Москвы: они показали нам свои QR-коды, и мы их заселили. Я не думаю, что можно говорить о каком-то резком спаде, судя по раннему бронированию. У нас по-прежнему почти нет свободных мест до октября», — рассказала ФАН управляющая гостиницей в Севастополе.

Работники турсферы Крыма рассказали, как на их работе сказались новые ограничения
Пресс-служба правительства Севастополя  / 

Соблюдение правил гостиницами будут проверять. Если они будут нарушаться, владельцам объектов грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 300 тысяч для юридических лиц. При повторном нарушении штраф может составить до миллиона рублей, а гостиницу закроют на срок до трех месяцев.

«У нас был нюанс, когда гости, заселившиеся по отрицательному ПЦР-тесту, захотели продлить отпуск и свое пребывание в Севастополе. Но для этого, по новым правилам, уже была необходима вакцинация или справка о наличии антител. Так как привиться здесь они не захотели, им пришлось съехать. Были от них озвучены недопонимания, мягко скажем, но правила есть правила», — поделилась менеджер отеля в Балаклаве.

Работники турсферы Крыма рассказали, как на их работе сказались новые ограничения
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Как рассказала ФАН жительница Москвы, которая забронировала гостиницу в Севастополе на начало августа, о новых правилах заселения ей сообщила менеджер по телефону.

«Мне позвонила менеджер, озвучила правила и спросила: «Будете вакцинироваться? Или отменяем бронь?» Я очень благодарна за такое раннее информирование, неприятно было бы об этом узнать на ресепшене», — отметила москвичка Елена Новосельская.

Она подчеркнула, что уже сделала прививку и готова ехать в отпуск. Также в Севастополе с 28 июня по 31 июля введено ограничение на работу кафе, баров, столовых и других заведений общепита с 23:00 до 08:00. Еда навынос и доставка заказов разрешена. Кроме того, на территории кинотеатров теперь нельзя торговать едой.

Тем временем в Севастополе началась подготовка ко дню ВМФ. Уже прошла первая репетиция морского парада. Из-за ограничений по коронавирусу в этот день отменят концерт, праздничный салют, а парад пройдет в ограниченном формате.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Работники турсферы Крыма рассказали, как на их работе сказались новые ограничения
севастополь ограничения по коронавирусу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru