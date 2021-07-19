Поклонская назвала сплетнями сообщение о ее назначении главой минэкологии Крыма

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы VII созыва Наталья Поклонская опровергла ФАН информацию о ее новом назначении. Сегодня ряд Telegram-каналов разместили новость о якобы возвращении Поклонской на полуостров в новом качестве — министра экологии и природных ресурсов республики.

Говорилось, что на этом посту она заменит нынешнего министра Геннадия Нараева, который ушел в отпуск, после чего покинет должность. В связи с этим новое назначение сразу же начали приписывать Наталье Поклонской, которая в конце мая приняла решение снять свою кандидатуру с праймериз «Единой России» и сообщила о переходе на новую работу. Куда именно, она до сих пор не рассказала.

Что касается сегодняшнего сообщения о назначении, то Наталья Поклонская прокомментировала корреспонденту Федерального агентства новостей информацию предельно лаконично.

«Это все сплетни. Я не планирую работать министром в Крыму», — сказала Поклонская.

Кроме того, в своем официальном Telegram-канале она указала, что «туда ее еще не сватали». Тем не менее в комментариях тема вызвала живой интерес.

«Это психическая атака, Наталья Владимировна. Вы — это генеральный прокурор Республики Крым, чтобы хоть там можно было бы спокойно и качественно экспертизы, заключения специалистов и рецензии делать», — написал пользователь Сергей Гомонков.

Ранее Наталья Поклонская рассказала о непростой работе парламентария. По ее словам, было много эмоциональных приемов граждан, сложных переписок и переговоров с представителями региональной власти.