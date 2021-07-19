Первая репетиция Дня ВМФ состоялась в Севастополе

Севастополь, 19 июля. Первую репетицию дня ВМФ провели в Севастополе. На море начал выстраиваться торжественный расчет кораблей. У парадной бочки свое место занял флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва». Еще один участник расчета — фрегат «Адмирал Эссен» — встанет в строй чуть позже.

«Парадный строй из девяти кораблей будет сформирован в акватории Севастопольской бухты. На парадных бочках будут ошвартованы: морской тральщик «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», большой десантный корабль «Азов», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Москва», патрульный сторожевой корабль из состава пограничного управления ФСБ России, спасательное судно «Коммуна», а возглавит парадную линию кораблей подводная лодка «Великий Новгород», — сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота.

Еще двенадцать кораблей и катеров дополнят парадный расчет, как говорят на флоте, в «кильватерной колонне». Мимо трибун со зрителями торжественно пройдут: ракетный катер на воздушной подушке «Самум», малый ракетный корабль «Грайворон», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск», а также фрегат «Адмирал Григорович».

Кроме того, в ходе празднования 26 самолетов и вертолетов из состава Морской авиации Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО Южного военного округа пролетят воздушным строем.

«Проход кораблей и пролет авиации будут выполнены в течение 15 минут и пройдут без демонстрации боевых возможностей и выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений», — добавили в отделе информобеспечения ЧФ.

В этом году парад был под угрозой отмены из-за ограничений по коронавирусу. Однако жители Севастополя возмутились, выразив мнение, что без морского парада день ВМФ в Севастополе не может существовать. Тогда людям пошли на встречу, корабли уже занимают свои места, но праздничную программу пришлось серьезно сократить. Отменены все массовые мероприятия, концерт, праздничный салют, и фейерверк.