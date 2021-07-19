Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 июля 13:39
13:36
Происшествия
В Ленинградской области задержали юного владельца интернет-магазина наркотиков
13:34
Политика
Партия Санду получила 63 из 101 мандата в парламенте Молдавии
13:33
Технологии
Роскосмос примет решение об облике российской орбитальной станции до конца июля
13:29
Происшествия
Жительница Новгородской области пойдет под суд за «резиновую квартиру»
13:23
Общество
Первая репетиция Дня ВМФ состоялась в Севастополе
13:22
Общество
Сериал «Перевал Дятлова» будут показывать на HBO Max
13:21
Происшествия
Злоумышленник убил двух человек при стрельбе по медикам в США
13:19
Спорт
Стал известен соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
13:18
Общество
Токаев поручил проработать вопрос поставок и выпуска «Спутника Лайт» в Казахстане
13:18
Шоу-бизнес
Валерия устроила домашний концерт для внучки
Все новости

Первая репетиция Дня ВМФ состоялась в Севастополе

  /   Обновлено: 19 июля 2021 13:33
Общество
Первая репетиция Дня ВМФ состоялась в Севастополе
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Севастополь, 19 июля. Первую репетицию дня ВМФ провели в Севастополе. На море начал выстраиваться торжественный расчет кораблей. У парадной бочки свое место занял флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва». Еще один участник расчета — фрегат «Адмирал Эссен» — встанет в строй чуть позже.

«Парадный строй из девяти кораблей будет сформирован в акватории Севастопольской бухты. На парадных бочках будут ошвартованы: морской тральщик «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», большой десантный корабль «Азов», сторожевой корабль «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Москва», патрульный сторожевой корабль из состава пограничного управления ФСБ России, спасательное судно «Коммуна», а возглавит парадную линию кораблей подводная лодка «Великий Новгород», — сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота.

Еще двенадцать кораблей и катеров дополнят парадный расчет, как говорят на флоте, в «кильватерной колонне». Мимо трибун со зрителями торжественно пройдут: ракетный катер на воздушной подушке «Самум», малый ракетный корабль «Грайворон», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск», а также фрегат «Адмирал Григорович».

Кроме того, в ходе празднования 26 самолетов и вертолетов из состава Морской авиации Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО Южного военного округа пролетят воздушным строем.

«Проход кораблей и пролет авиации будут выполнены в течение 15 минут и пройдут без демонстрации боевых возможностей и выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений», — добавили в отделе информобеспечения ЧФ.

В этом году парад был под угрозой отмены из-за ограничений по коронавирусу. Однако жители Севастополя возмутились, выразив мнение, что без морского парада день ВМФ в Севастополе не может существовать. Тогда людям пошли на встречу, корабли уже занимают свои места, но праздничную программу пришлось серьезно сократить. Отменены все массовые мероприятия, концерт, праздничный салют, и фейерверк.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Первая репетиция Дня ВМФ состоялась в Севастополе
севастополь день вмф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru