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Житель Севастополя пропил украденный у приятеля сварочный аппарат

  /   Обновлено: 19 июля 2021 11:41
Происшествия
Житель Севастополя пропил украденный у приятеля сварочный аппарат
pixabay.com

Севастополь, 19 июля. Полиция Балаклавского района получила заявление от мужчины, который рассказал, что у него из подсобного помещения пропал сварочный аппарат.

По горячим следам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 35-летний приятель потерпевшего. Мужчина рассказал, что на преступление его толкнуло желание выпить, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Севастополец знал, где его товарищ хранит электроинструмент, поэтому похитил из бытовки сварочный аппарат. Украденное имущество он продал, а вырученные деньги спустил на алкоголь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее полиция Новосибирска объявила в розыск карманницу, которая выслеживает пенсионеров, а потом обкрадывает их в магазинах.

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кража крым полиция севастополь
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