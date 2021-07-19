Житель Севастополя пропил украденный у приятеля сварочный аппарат

Севастополь, 19 июля. Полиция Балаклавского района получила заявление от мужчины, который рассказал, что у него из подсобного помещения пропал сварочный аппарат.

По горячим следам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 35-летний приятель потерпевшего. Мужчина рассказал, что на преступление его толкнуло желание выпить, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Севастополец знал, где его товарищ хранит электроинструмент, поэтому похитил из бытовки сварочный аппарат. Украденное имущество он продал, а вырученные деньги спустил на алкоголь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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