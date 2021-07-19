Аварийное дерево рухнуло на автомобиль в Симферополе

В центре Симферополя, на улице Самокиша, рухнуло старое дерево. К счастью, никто не пострадал, кроме автомобиля «Лада», припаркованного прямо под упавшей акацией. ФАН публикует видео с места происшествия.

По внешнему виду акации заметно, что она уже достаточно старая и сухая, поэтому ее падение было лишь вопросом времени. В соцсетях люди гадают, что было бы, если бы дерево упало в другую сторону — на кафе «Чао» или детскую площадку, расположенную неподалеку.

Федеральное агентство новостей /

«Если там деревьям, как домам, возраст — по 100 лет, то неудивительно. А что нам скажут господа из администрации? Дерево могло упасть и в другую сторону — например, на кафе «Чао» и детскую площадку», — пишет Артемий Добрых.

«Сначала во время ремонтных работ подрубают и подпиливают корни, потом удивление, что упало», — комментирует Виктория Людовик.

Федеральное агентство новостей /

Это не первый такой случай в Крыму за последнее время. Не так давно в Севастополе аварийное дерево упало на человека, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь. Ранее в Керчи дерево упало на женщину с коляской. К счастью, пострадала только коляска.

Были и трагедии. 36-летняя жительница города Саранска погибла во время урагана — на нее рухнуло дерево.