Крымские эксперты предложили альтернативный метод обеспечения полуострова водой

Эксперты продолжают предлагать альтернативные методы водоснабжения Крыма. Сколько воды уходит с полуострова впустую и как можно было бы ее использовать, они рассказали в прямом эфире «Опреснение — реальная потребность или роскошь?».

«150 тысяч кубометров в сутки уходит из города Симферополя после водоочистных сооружений. Если эту воду довести до ума, доочистить, она не превратится в питьевую — она превратится в сельскохозяйственную воду. И тогда пресная вода, которую используют аграрии для полива, вернется туда, куда можно было бы ее использовать», — предложил доцент кафедры общей и физической химии Таврической академии КФУ, к.х.н. Константин Работягов в эфире ток-шоу «На грани».

Его мнение поддержал учредитель ООО «Водтехкомплекс» Сергей Тюменцев, рассказав, что ежесуточно Крым сбрасывает в море около 800 тысяч кубометров сточных вод. Он предложил очистить эту воду и вернуть в Северо-Крымский канал, тогда воды хватит всему Крыму. Он сообщает, что лично передавал Марату Хуснуллину предложение по внедрению оборотного водоснабжения в Крыму и Севастополе.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Как сообщила корреспондент Анна Кириенко, в Крыму уже есть примеры вторичного использования сточных вод — например, в Симферополе, в новых ЖК «Лаванда» и «Крымская роза» — они выстраивались уже исходя из того, что вода будет уходить на предприятие «КрымТЭЦ», которое и будет давать им отопление. А, например, Сакская ТЭЦ использует в технологическом цикле собранную дождевую воду.

«Это есть эти примеры уже есть, просто они не тиражируются, не множатся», — подчеркнула она.

В качестве рационального решения проблемы правительство видит проект по построению опреснителей морской воды. Константин Работягов считает, что это может иметь смысл только на северном побережье Крыма.

Ранее эксперты рассказали, действительно ли на полуострове необходимо строительство опреснительных станций.