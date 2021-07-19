Мячик вместо наркотиков: как кинологи в Севастополе тренируют собак

В этом году в Севастопольском государственном университете появились новые абитуриенты и преподаватели, причем среди «поступивших» есть и четырехпалые.

Дело в том, что на базе института дополнительного профессионального образования впервые заработал еще один курс ― «Кинология». В отличие от других образовательных программ по данной специальности в России, только СевГУ готовит дипломированных специалистов, благодаря чему данный курс посещают люди и собаки из разных уголков нашей страны.

Корреспондент ФАН побывала на одной из тренировок и узнала, как дрессируют собак и проводят обучение.

«В этом году это первый курс, первый заезд. Обучение длится пять с половиной месяцев, студенты будут обладать навыками в направлении следовой работы, поисково-спасательной службы, поиска солевых веществ, ветеринарии и основы кормления собак», — рассказывает преподаватель СевГУ по направлению «Поиск наркотических средств и сильнодействующих веществ» Иван Литовко.

Специалист говорит, что это — дополнительное образование, которое могут получить люди, достигшие 18-летнего возраста. При этом наличие дополнительного образования или собственной собаки у студента не является обязательным условием, поскольку обучение проходит на собаках кинологов. Второй курс обучения планируется начать в уже сентябре и сделать его сдвоенным с первым.

«Времени на отдых практически нет, занятия проходят с 9 утра до 12 дня, затем следует перерыв до 17 вечера и следующее обучение с 17 до 21 часа каждый день, кроме воскресенья. Все очень плотно, знаний и информации — безумно много. Это все — не шутки, мы готовим специалистов не развлекательной программы. От вас зависят жизни людей, поэтому здесь должно быть все очень серьезно», ― говорит Иван Литовко.

Всего же план занятий рассчитан на 1000 академических часов. Молодого специалиста с дипломом проводника-вожатого служебных собак примут на службу в полицию, на таможню, в Федеральную службу исполнения наказаний, в МЧС или же он просто может стать волонтером по поиску пропавших людей.

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Что же касается хвостатых, то их отбор проходит достаточно скрупулезно. Для того чтобы собака была пригодна к данной работе, ее долго отбирают. Первое, на что обращают внимание ― возраст щенка, его стараются брать в три месяца, сразу после последней вакцинации. Также при выборе собаки оценивают породу, генетические тесты и многое другое.

Существует мнение, что для подготовки собаки к поиску, например, взрывчатых веществ ее кормят, выставляя еду на взрывчатку, а для поиска наркотиков дают ей определенную дозу, как говорится, «сажают на иглу». Однако, как выяснилось, это — всего лишь необдуманные домыслы.

«Никто собак не кормит ни наркотиками, ни взрывчаткой. Собаки же ищут не только это. Собаки ищут и семена, и бараньи рога, медвежьи лапы, все, что диктует им специфика работы в той или иной службе. В 90% случаев они ищут свою любимую игрушку-мяч, и постепенно запах мяча дополняется запахом того или иного вещества. Если это — наркотики или взрывчатка, работа проходит с имитаторами наркотических средств и взрывчатых веществ. Они отдельно закупаются, разрешены к обороту на территории РФ и не только, это просто учебный материал. Он добавляется к запаху мяча, а запах самого мяча потихонечку убирается, мячик режется на части, а запах искомого вещества увеличивается, и так собака поощряется за обнаружение другого запаха, не мяча. Это — один из способов обучения, которых на самом деле — гораздо больше», ― рассказывает эксперт.

Занятия кинологов проходят не только в закрытых аудиториях: большое значение имеет и практические обучение, которое проводится в районе мыса Фиолент. Здесь преподаватели прячут образец с имитатором запрещенного вещества, к примеру, в автомобиле, а задача собаки состоит в том, чтобы учуять облако определенного вещества и лечь рядом с ним в знак того, что данный объект необходимо обследовать. Также тут проводят обучение следовой работе ― это розыск человека по индивидуальному следу, поиск тел погибших и многое другое.

Напомним, что первые полицейские собаки в России появились еще в 1906 году. Сегодня с помощью служебно-розыскных псов в нашей стране ежегодно раскрывается около 20 тысяч преступлений. К примеру, только в 2017 году с помощью служебных собак было раскрыто 1 убийство, 35 краж, 8 грабежей, 2 разбоя, а также 29 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 8 в сфере незаконного оборота оружия. В том же году собаки патрульно-постовой службы помогли задержать 367 правонарушителей, обнаружили более 800 граммов пороха и более 8 килограммов наркотических веществ, а также 14 единиц огнестрельного оружия.