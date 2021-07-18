Отель украинской певицы Ротару в центре Ялты продолжает пустовать, ожидая покупателя

Отель-ресторан Villa Sofia, который находится в Крыму и принадлежит известной украинской певице Софии Ротару, продолжает пустовать. Местные риелторы считают, что за это время гражданка Украины потеряла десятки, если не сотни миллионов рублей чистой прибыли, поскольку гостиница находится в самом центре знаменитой ялтинской набережной за скульптурой «Дама с собачкой», но при этом не принимает гостей.

Несмотря на то, что в отеле всего 12 номеров, его выгодное расположение и сама стилистика, в том числе внутренняя — каждая из комнат оформлена по-разному — всегда способствовали спросу среди туристов с высокими требованиями. Стоимость проживания за сутки, если смотреть последние цены до закрытия, достигала порядка 82 тысяч рублей. При этом при гостинице находился еще и ресторан, который тоже приносил немалые деньги, передает корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Гостиница выглядит ухоженно, хотя там давно уже никто не живет. Может бегло показаться, что она приходит в запустение, но это не так. Я видел несколько раз, как ее территорию кто-то убирал, скорее всего, это была какая-то клининговая компания. Раньше, помню, Ротару сюда каждый год приезжала, поэтому иногда ее можно было встретить на набережной. Сейчас ни ресторан, ни сам отель не работают, а зря. Думаю, многие наши звезды хотели бы в этом месте отдохнуть, потому что здесь действительно замечательно», — рассказал местный житель Дмитрий Мальцев.

По его словам, в Ялте все давно знают, что София Ротару пытается долгое время продать Villa Sofia, однако, по всей видимости, ей никто не предлагает ту сумму, которая ей была бы интересна. Почему отель закрыт и не работает, никто толком не знает. Одни говорят, что якобы гостиница разорилась, другие же утверждают, что это связано с личной позицией Ротару по Крыму, якобы она не признает российский статус полуострова, однако все равно выступает в РФ, за что ее многие критикуют на Украине.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Возможно, закрытие отеля связано с политическими мотивами, но учитывая тот факт, что Villa Sofia до сих пор закреплена за певицей, скорее всего, в будущем отель может возобновить свою работу, считает собеседник издания.

Стоит отметить, что ранее в разговоре с ФАН специалист по продаже недвижимости в Ялте оценил стоимость отеля Ротару примерно в 13 миллионов евро. Тогда же он отметил, что звучавшая в СМИ цифра в 25 миллионов евро — очень завышена для подобной недвижимости.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что главный санврач Крыма объяснила, почему на полуострове вводят серьезные ограничения.