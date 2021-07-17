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Власти Крыма рассказали о разработке уникального пляжного проекта в Евпатории
Общество
Власти Крыма рассказали о разработке уникального пляжного проекта в Евпатории
pixabay.com

Симферополь, 17 июля. Разработкой уникального проекта по пляжному отдыху «Золотые пески России» занимаются в Евпатории. Об этом рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По его словам, проект в ближайшее время может стать одним из флагманских. Разработка «Золотых песков России» ведется на территории въезда в Евпаторию, сообщил министр в беседе с «Вести Крым».

Сейчас там отрабатывается технико-экономическое обоснование и рассматриваются возможности этой территории. При этом не только с точки зрения пляжного отдыха, но и создания других рекреационных мощностей. Ожидается, что новый пляж позволит принимать больше отдыхающих.

В Сочи тем временем начал работать свободный от коронавирусной инфекции пляж. Посещение территории возможно только при наличии определенных справок.

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