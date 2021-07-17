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В Крыму ряд детских лагерей перейдет в закрытый режим с 1 августа

  /   Обновлено: 17 июля 2021 13:39
Общество
В Крыму ряд детских лагерей перейдет в закрытый режим с 1 августа
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 17 июля. Крымские детские лагеря, где от коронавируса привиты менее 95% работников, с 1 августа переведут в закрытый режим работы.

Сотрудникам таких лагерей запретят проживать за территорией организаций. Об этом сообщили на официальном портале правительства региона.

Изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» внес глава Крыма Сергей Аксенов. Согласно документу, в режим полной изоляции переводятся детские лагеря, где показатель охвата двукратной иммунизацией против COVID-19 персонала составляет менее 95%.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом на курортах Крыма. Основными местами заболевания COVID-19 является общественный транспорт.

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крым детские лагеря коронавирус
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