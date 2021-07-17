Мощный оползень с камнями и грунтом сошел на пляже под Севастополем

Севастополь, 17 июля. На пляже в селе Орловке Нахимовского района Севастополя произошел сход грунта в береговой зоне. Грунт с камнями обвалился прямо на пляж, где часто любят отдыхать местные жители и туристы.

Очевидцы сняли на камеру происходящее. По видео можно заметить, что на пляж обвалился огромный пласт грунта, но, к счастью, никого в этот момент на пляже не было. Пострадавших нет.

Как сообщил руководитель Качинского МО Николай Герасим, оползень произошел на Северной стороне Севастополя. Объем обвалившегося грунта — около тысячи кубометров. На место происшествия была вызвана полиция и МЧС.

«Сегодня на территории Качинского МО произошел обвал. К счастью, никто не пострадал. Уважаемые жители и гости Качинского муниципального округа, напоминаю, что под обрывами на побережье находиться опасно. Обвал происходит в считанные секунды. Берегите себя», — написал председатель Качинского МО Николай Герасим.

Дожди, идущие в Крыму с середины июня, активизировали оползневые процессы на побережье Севастополя. На Фиоленте, в Балаклаве и на Северной стороне сохраняется опасность обвалов.

В соцсетях многие в комментариях отмечают, что обвал произошел из-за того, что многие стали строить жилые дома и гостиницы очень близко к береговой зоне, и давление на грунт приводит к подобному.

«Так и будет обвал за обвалом. Нагрузка на берег из-за построенных домов. Это как в Одессе, настроили над обрывами, так и поехали дома в море!» — пишет Светлана Ефимова.

«Во-первых, было много дождей, и грунт пропитался водой. Во-вторых, много строят у берега. Идет нагрузка на берег», — поддерживает Ольга Пелевина.

«Так и следовало ожидать, после обильных дождей грунт размок, жаркое солнце подсушило, глина трескается, и вот такой результат. Поэтому надо учитывать особенности нашей прибрежной зоны. Опасно», — комментирует Наталия Совина.

«Наверное, громадные застройки и вытесняют берег. Все же хотят на краю моря, вперед всех. Вот и получается», — резюмирует Татьяна Галкина.

Ранее ФАН сообщал, что огромный валун рухнул на туристическую палатку, установленную очень близко к оползневым породам на пляже под Севастополем. 15 июля там произошло сползание грунта, и крупный обломок горной породы скатился на пляж, повредив палатку.