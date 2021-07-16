Керчанин с кулаками напал на женщину и избил ее

Керчь, 16 июля. Житель города Керчи напал с кулаками на сотрудницу «Крымэнерго», контролирующую электросчетчики. Мужчина нанес ей удары по голове. На данный момент пострадавшая с сотрясением мозга находится в больнице.

Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, заявление об инциденте уже получено, сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Тем временем в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» напомнили, что любые неправомерные действия против лиц, исполняющих должностные обязанности, для злоумышленников обернутся ответственностью согласно законодательству Российской Федерации.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, что огромный валун рухнул на туристическую палатку на пляже под Севастополем. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.