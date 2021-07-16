Уснувшая за рулем женщина спровоцировала ДТП под Ялтой — пострадал ребенок

Ялта, 16 июля. Автомобиль KIA попал в серьезное ДТП на выезде из Гурзуфа в Большой Ялте. На месте аварии работают полиция и пожарные. Трое пострадавших, в том числе пятилетний ребенок, госпитализированы.

«Водитель автомобиля KIA, двигаясь по автодороге Симферополь — Алушта — Ялта в районе поселка Гурзуф, предварительно, уснула за рулем и допустила столкновение с опорой линии электропередач. Все госпитализированы. Есть заявления, полиция проводит проверку», — сообщили ФАН в управлении МВД России по Республике Крым.

Что касается пострадавших, то различные травмы получили водитель автомобиля и два пассажира. Один из них — несовершеннолетний ребенок 2016 года рождения. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, все обстоятельства происшествия выясняются.

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