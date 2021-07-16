Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 17:16
17:13
Общество
Обнаружено «суперантитело» к коронавирусу SARS-CoV-2
17:13
Общество
Жена Михаила Боярского рассказала, когда его выпишут из больницы
17:10
Происшествия
Режим ЧС объявили под Костромой из-за лесных пожаров
17:10
Спорт
УАФ обязала клубы УПЛ нанести на форму карту Крыма и лозунг «Слава Украине!»
17:10
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин отказался помогать сыну, квартиру которого пытались взломать кредиторы
17:08
Происшествия
Экс-губернатора Кировской области обвинили в превышении полномочий
17:07
Происшествия
Девочку в детском саду Петербурга ударили в область промежности
17:07
Общество
Власти Москвы отметили укрепление позиций города в рейтингах Numbeo
17:06
Происшествия
Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29»
17:04
Армия
Рада приняла законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины
Все новости

Уснувшая за рулем женщина спровоцировала ДТП под Ялтой — пострадал ребенок

  /   Обновлено: 16 июля 2021 17:14
Происшествия
Уснувшая за рулем женщина спровоцировала ДТП под Ялтой — пострадал ребенок
pxhere.com  / 

Ялта, 16 июля. Автомобиль KIA попал в серьезное ДТП на выезде из Гурзуфа в Большой Ялте. На месте аварии работают полиция и пожарные. Трое пострадавших, в том числе пятилетний ребенок, госпитализированы.

«Водитель автомобиля KIA, двигаясь по автодороге Симферополь — Алушта — Ялта в районе поселка Гурзуф, предварительно, уснула за рулем и допустила столкновение с опорой линии электропередач. Все госпитализированы. Есть заявления, полиция проводит проверку», сообщили ФАН в управлении МВД России по Республике Крым.

Что касается пострадавших, то различные травмы получили водитель автомобиля и два пассажира. Один из них  несовершеннолетний ребенок 2016 года рождения. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее ФАН рассказывал о трех авариях, произошедших в Саках спустя несколько часов после открытия участка Евпаторийского шоссе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Уснувшая за рулем женщина спровоцировала ДТП под Ялтой — пострадал ребенок
дтп крым ялта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru