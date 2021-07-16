Эксперт указал, почему Украина пытается подсчитать сумму ущерба от «ухода» Крыма

В Киеве прошла пресс-конференция под названием «Оценка экономических потерь Украины от временной оккупации Крымского полуострова», на которой было заявлено, что украинское государство якобы потеряло 135 млрд долларов из-за воссоединения Крыма с Россией. В тексте указано, что эта сумма не включает в себя каких-либо процентов и она «не индексирована». Примечательно, что в 2014 году в минюсте Украины заявляли только о 83 млрд долларов «ущерба».

В разговоре с корреспондентом ФАН крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что озвученные на этой пресс-конференции цифры «взяты с потолка». По его словам, украинская сторона находится в ситуации постоянного и непрерывного информационного давления и придумывания различных инфоповодов, чтобы привлекать к себе внимание.

«Один из них, конечно, касается разговоров о так называемых потерях, которые якобы понесла Украина в результате, подчеркиваю, добровольного вхождения Крыма в состав России. Киев может сожалеть только об одном: что в период пребывания Крыма в составе Украины мы видели и постоянно сталкивались с элементами коррупции, особенно в плане земли и уничтожения того, что называлось советским народным хозяйством», — сказал Джаралла.

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Вместе с тем политолог добавил, что последние семь лет экономическое развитие Крыма меняется кардинально, в настоящий момент происходят качественные перемены во многих отраслях. На этом фоне заявления украинских деятелей выглядят ярким контрастом по сравнению с тем, до чего они довели свою страну.

«Обсуждая этот вопрос, мы сталкиваемся, во-первых, с информационной диверсией, во-вторых, здесь отсутствует сам предмет обсуждения, потому что украинская сторона никакого отношения к Крыму не имеет», — добавил он.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Также эксперт высказался по поводу того, что в августе в Киеве должна состояться так называемая крымская платформа.

«Я думаю, эта «крымская платформа» является серьезным антироссийским шагом, поэтому МИД РФ, а также российские [правоохранительные] органы должны внимательно относиться к этой теме, реагируя на нее самым жестким образом», — констатировал политолог Владимир Джаралла.

По его словам, такие темы должны пресекаться на корню. Ранее ФАН рассказывал, что российских либералов в Киеве ткнули носом в украинскую «демократию и свободу».