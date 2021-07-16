Ликвидация пожара на мусорном полигоне в Евпатории может затянуться на пять дней

Серьезное ЧП произошло в Крыму — в Евпатории на полигоне ТБО накануне вспыхнул пожар: площадь возгорания — около 1600-1800 кв. м. Дым и гарь разнесло по окрестностям и в сторону города. Местные жители выкладывают в соцсети видео и призывают задуматься об экологичном потреблении, а также призывают всех, кто планировал ехать в Евпаторию, отложить поездку.

«Это наш с вами мусор. Тот мусор, который каждый из нас производит ежедневно. Одноразовые пакетики, одноразовая посуда, полистирол, полиэтилен, полипропилен, ABS-пластик. При сжигании открытым способом они выделяют в атмосферу страшные канцерогены», — отмечает автор одного из видео.

instagram.com / @roman_tikhonchuk

«Дым тянет к жилым домам. Когда есть ветерок, терпимо, однако иногда дышать просто невозможно. Вчера вечером, кстати, гарь чувствовалась меньше. Надеюсь, вскоре все прекратится, так как на улицу выходить нет вообще никакого желания», — сказала ФАН жительница города Станислава.

Крупные очаги возгорания уже локализовали, но на полигоне продолжается сильное тление. Ситуацию также осложняет аномальная жара. На сегодня и ближайшие дни по Крыму ожидается до 40 градусов жары. Предварительная причина возгорания — поджог. Прокуратура уже проводит проверку по факту происшествия.

«На мусорном полигоне работает тяжелая спецтехника. Наша задача — ограничить доступ кислорода для горения», — сообщает глава администрации города Роман Тихончук.

По его словам, на полигоне работают семь водовозов, три машины МЧС, семь самосвалов, 65-тонный бульдозер, два еще на подходе. Сейчас свалку поливают водой и засыпают землей, однако полностью ликвидировать обещают только в течение пяти-шести дней. Ранее ФАН рассказывал, что из-за пожара есть вероятность возникновения чрезвычайной ситуации.