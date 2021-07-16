Туристы не смогут заселиться в отели Севастополя без справки о вакцинации

На территории Севастополя с 16 июля вводятся новые ограничительные меры. Теперь туристы не смогут остановиться в гостиницах и других местах размещения отдыхающих без предъявления сертификата о вакцинации обоими компонентами или справки о наличии антител, выданной не ранее чем за 30 дней до приезда. Об этом заявила начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко, передает корреспондент ФАН.

«Также хочу обратить внимание, что дети до 18 лет не должны предъявлять дополнительных медицинских документов, если они находятся в сопровождении родителей или законных представителей, которые уже ранее предоставили данные справки», — отметила она.

Мобильные группы продолжают проверять объекты массового пребывания людей, в том числе гостиницы, на предмет соблюдения коронавирусных ограничений. Лариса Остапенко сообщила, что и теневой сектор не остается без внимания — их выявлением будут заниматься сотрудники полиции. Она подчеркнула, что закон един для всех.

Пресс-служба правительства Севастополя /

«За весь период проведения мероприятий [по контролю соблюдения коронавирусных ограничений] составлено более четырех тысяч протоколов, которые направлены в суд. В настоящее время около трех тысяч из них рассмотрено: по тысяче протоколам вынесены штрафные санкции в размере более 1,5 млн рублей, по двум тысячам протоколов вынесены предупреждения», — сообщил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти департамента общественной безопасности Валерий Николаенко.

Для индивидуальных предпринимателей штрафы составляют от 30 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Если в результате нарушения режима повышенной готовности причинен вред гражданам, либо оно совершено повторно, то санкции увеличиваются в разы: от 500 тыс. до 1 млн рублей с запрещением деятельности до трех месяцев. В отношении туристов, как отметил Николаенко, размер санкций будет зависеть от конкретной ситуации.

Особое внимание Остапенко уделила тому, что в кемпингах в районе Севастополя запрещено размещать более трех палаток. Нарушители будут передаваться в надзорные органы.

Ранее президент ОСИГ Алексей Волков рассказал, что происходит с турсферой на юге России в связи с режимом ЧС, введенном из-за наводнений, и пандемией, выдержит ли индустрия новую волну коронавируса.