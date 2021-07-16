Отели Севастополя вводят новые требования для туристов

Симферополь, 16 июля. Гостиницы Севастополя не будут заселять туристов без справки о наличии антител к коронавирусу или сертификата о вакцинации, предупредили в правительстве города.

Согласно новым требованиям, путешественники больше не смогут проживать в отелях только с ПЦР-тестом на COVID-19. Требования не распространяются на несовершеннолетних. Нововведения для отдыхающих вступают в силу с 16 июля.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить меры по нераспространению коронавируса на территории республики. По словам главного санитарного врача по региону Натальи Пеньковской, положительную динамику от введенных мер можно будет увидеть примерно через две недели.