Огромный валун рухнул на туристическую палатку на пляже под Севастополем

Очевидцы в соцсетях показали обвал на пляже «Васили» в Балаклавском районе Севастополя. Все могло закончиться трагедией, только по счастливой случайности пострадавших нет.

Люди рассказывают, что камень упал на палатку, установленную слишком близко к обрыву. К счастью, как раз в это время в палатке никого не было, поэтому от обвала пострадало только имущество. Тем не менее отдыхающие переживают, что камнепад может повториться. В пресс-службе МЧС по городу Севастополю сообщили ФАН, что в спасательное ведомство просьба о помощи не поступала. Пользователи соцсетей уже делятся мнением о случившемся.

Prt Scr vk.com / ПОДСЛУШАНО В СЕВАСТОПОЛЕ

«Там даже краской было написано, что так палатки ставить плохо. По ночам иногда слышно, как камешки скатываются. Природа пожалела и решила обойтись только порчей имущества, а могла и естественный отбор включить», — комментирует Сергей Парфененко.

«Поставить палатку прям под скалой... Бесстрашные», — пишет Лилия Жос.

«У одних ума палата, а у других — палатка», — иронизирует Firefly Flame.

А Вячеслав Семивеличенко напомнил, что в июне этого года таким же образом погиб мужчина. ФАН рассказывал об этом инциденте и самых опасных пляжах полуострова.