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ФАН выяснил подробности крупного пожара на мусорном полигоне в Евпатории

  /   Обновлено: 16 июля 2021 12:15
Происшествия
ФАН выяснил подробности крупного пожара на мусорном полигоне в Евпатории
facebook.com  /  Роман Тихончук

Под Евпаторией в ночь на 16 июля тушили свалку твердых бытовых отходов. По предварительной информации, причиной возгорания стал поджог. На месте работают сотрудники МЧС, силы местного муниципалитета и сотрудники полиции, сообщает корреспондент ФАН.

Возгорание произошло вечером 15 июля. По словам главы администрации города Евпатории, предварительной причиной возгорания стал поджог.

«Сообщение о возгорании поступило в 17:30. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и специализированная тяжелая техника служб ГО и привлеченных организаций. Задействуем все возможные силы и средства для ликвидации угрозы ЧС по недопущению распространения очагов возгорания за периметр мусорного полигона. Ситуация осложняется погодными условиями. По прогнозу, в ближайшие несколько дней в городе ожидается аномально жаркая погода», — сообщил глава администрации города Роман Тихончук.

ФАН выяснил подробности крупного пожара на мусорном полигоне в Евпатории
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Как сообщает пресс-служба МЧС, по состоянию на утро 16 июня угрозы распространения пожара нет.

«Тушение на полигоне твердых бытовых отходов проводится силами и средствами муниципального образования. МЧС России также на месте. Открытых очагов горения нет, угрозы распространения нет, угрозы населению нет. Ситуация на строгом контроле», — отметили в пресс-службе ведомства.

ФАН выяснил подробности крупного пожара на мусорном полигоне в Евпатории
Prt Scr vk.com  / #ЧКХ

По словам председателя Евпаторийского городского совета РК Олеси Харитоненко, очагов возгорания было несколько.

«Штаб работает со вчерашнего вечера. Пока не могу назвать причин возгорания. На месте работают сотрудники полиции. Но видно, что очагов возгорания было несколько», — пояснила Харитоненко.

Также стало известно, что по факту возгорания на территории полигона ТКО в Евпатории прокуратура Республики Крым организовала проверку. По мнению специалистов, возгорание также могло произойти из-за ошибок в эксплуатации полигона, что стало причиной воспламенения так называемых свалочных газов.

Свалочный газ — это продукт разложения отходов, выделяющихся в атмосферу и внутри самого полигона. Основу этого свалочного газа составляет склонный к самовозгоранию метан. Для предотвращения подобных явлений мусор на свалках обычно пересыпается грунтом и измельченным строительным мусором. Если это сделано некачественно, в «тело» свалки проникает кислород, что позволяет воспламениться свалочному газу.

Ранее сообщалось, что из-за пожара на мусорной свалке под Евпаторией власти полуострова могут ввести режим чрезвычайной ситуации.

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