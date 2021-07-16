Власти Евпатории могут объявить режим ЧС из-за пожара на мусорном полигоне

Евпатория, 16 июля. Свалка отходов загорелась недалеко от Евпатории. Из-за пожара есть вероятность возникновения чрезвычайной ситуации.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 17:30 четверга, на место происшествия выдвинулись спасатели и спецтехника. Власти Евпатории делают все возможное для недопущения распространения огня за пределы мусорного полигона, написал глава городской администрации Роман Тихончук на своей странице в Facebook.

Предварительно установлено, что пожар мог произойти из-за поджога. Ситуация осложняется 37-градусной жарой, которая установится в регионе в ближайшие дни.

В Анапе пожарные потушили возгорание в кафе на площади 900 квадратных метров. В качестве одной из версий случившегося рассматривается короткое замыкание.