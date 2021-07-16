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Власти Евпатории могут объявить режим ЧС из-за пожара на мусорном полигоне

  /   Обновлено: 16 июля 2021 01:08
Происшествия
Власти Евпатории могут объявить режим ЧС из-за пожара на мусорном полигоне
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Евпатория, 16 июля. Свалка отходов загорелась недалеко от Евпатории. Из-за пожара есть вероятность возникновения чрезвычайной ситуации.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 17:30 четверга, на место происшествия выдвинулись спасатели и спецтехника. Власти Евпатории делают все возможное для недопущения распространения огня за пределы мусорного полигона, написал глава городской администрации Роман Тихончук на своей странице в Facebook.

Предварительно установлено, что пожар мог произойти из-за поджога. Ситуация осложняется 37-градусной жарой, которая установится в регионе в ближайшие дни.

В Анапе пожарные потушили возгорание в кафе на площади 900 квадратных метров. В качестве одной из версий случившегося рассматривается короткое замыкание.

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