Как Украина потеряла крупнейший судостроительный завод и атомный авианосец

Немногие знают, что в момент развала СССР на стапелях уже украинских верфей, помимо двух авианесущих крейсеров и одного ракетного крейсера, оставался еще и единственный в своем роде отечественный тяжелый атомный авианосец «Ульяновск». Это судно задумывалось как контрмера против новейших на тот момент американских тяжелых авианосцев типа «Нимиц». Построить такое судно можно было только в одно месте во всем Союзе — на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве.

wikipedia.org / Konstantinus / CC3

Авианосец «Ульяновск» назывался тяжелым авианесущим крейсером (ТАКР) лишь на бумаге. По факту это должен был быть тяжелый атомный авианосец, ничем не уступающий своим западным аналогам. На корабле предполагалось установить четыре атомных реактора, современные паровые катапульты для старта палубной авиации и разместить авиакрыло из 70 единиц боевой техники.

Размеры корабля были весьма внушительными: его стандартное водоизмещение составляло 65 800 тонн, полное — 74 900 тонн, а максимальное — 79 000 Максимальная длина авианосца составляла 321,2 метра, максимальная ширина — 83,9 метра. Осадка достигала 10,6 м. (данные приведены на момент утверждения ЦК КПСС и Советом министров СССР проектных ТТЭ корабля, состоявшегося 28 октября 1987 г. и впоследствии могли незначительно изменяться).

На момент закладки в 1988 году строить корабли таких размером можно было всего в двух точках планеты — это Черноморский судостроительный завод в Николаеве (ЧСЗ) и на верфи Newport News Shipbuilding в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, США. Однако после распада СССР и приходом в Николаев «незалежности» ЧСЗ начал постепенно угасать вместе с Украиной.

Черноморский судостроительный завод

Завод был основан еще в конце XIX века. В середине 1915 года с его стапеля сошел линкор «Императрица Екатерина Великая». В ранний советский и предвоенный периоды на предприятии строились линкоры, крейсеры, эсминцы и подлодки.

wikipedia.org / Общественное достояние

В послевоенные годы предприятие постоянно модернизировалось, впитывая самые передовые технологии кораблестроения. Завод строил ледоколы, гражданские и научные судна, а также корабли особого назначения (проектов 394, 994, 10221 и 1288.4). Легенда отечественного космического флота — научно-исследовательское судно «Академик Королев» — сошло со стапелей именно Черноморского судостроительного завода.

Уже на закате Советского Союза на ЧСЗ шло строительство ТАКР «Рига» (поздней переименованного в «Варяг»), ТАКР «Тбилиси» и ТАКР «Адмирал Кузнецов».

Всего со дня своего основания со стапелей ЧСЗ сошло более тысячи суден различных классов, из которых 2 линкора, тяжелый крейсер, 2 легких крейсера, 2 авианесущих крейсера, 12 плавучих доков, 13 нефтяных танкеров и сотни других судов и кораблей. Но все это осталось в далеком советском прошлом.

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Опыт Украины

В украинский период завод постепенно разоряется. И хотя заказы на строительство судов все еще поступают, былой мощи предприятию уже не суждено достигнуть. О техническом состоянии его оборудования в нулевые годы можно судить по рассказам рабочих, с которыми ФАН удалось пообщаться.

После Помаранчевой революции 2008 года завод начали буквально рвать на части. Зашли частные инвесторы, которым руководство охотно распродавало территории завода вместе с содержимым.

«Повыкупали склады, какая-то частная компания, и делали там напольные склады под зерновые. Вывозили тогда с этих складов все что можно. Вентиля бронзовые тонны по полторы каждый. Инструментальные склады. С ключами, сверлами… Да всего и не вспомнишь, что оттуда вывозили. Помню, там даже были запчасти от авианосцев», — рассказывает один из бывших сотрудников завода Анатолий Иванченко (имя и фамилии изменены).

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«В июне 2012 года я работал на предприятии. Там в основном работали деды еще с советских времен. Зарплата была маленькая — то ли 1700 гривен, то ли 1500. К тому же выплаты еще и задерживали. Выполняли мы различные заказы по металлообработке. В частности, отдавали заказы на Воронежскую атомную станцию, делали запчасти, крыльчатки, корпуса стартеров. Нам непосредственно из Воронежа приходили заказы. Оборудование было крайне изношенное. Был такой случай: я точил вал на токарном станке. Я зажал его в патроне. Все как положено — начал обтачивать. Но вал во время обработки просто вылетел из патрона — кулачки на патроне не выдержали. После этого у меня появилась фобия токарных работ, и я уволился», — рассказал Николай Осипов.

О состоянии оборудования завода можно упомянуть отдельно. По словам другого сотрудника предприятия, Игоря Васильева, оборудование на ЧСЗ уже в двухтысячных было в аварийном состоянии.

Плачевное состояние предприятия и полную неспособность государства его хоть как-то использовать отмечали даже представители украинской прессы. Так, главный редактор украинского издания Dilo.UA Андрей Лохматов откровенно удивлялся нежеланию украинских властей полностью передать предприятие в частные руки.

Хваленая украинская хозяйственность

На сегодня некогда крупнейший судостроительный завод на постсоветском пространстве развален. В июле этого года Хозяйственный суд Николаевской области утвердил отчет об окончательной ликвидации ПАО «Черноморский судостроительный завод». Несколько лет тому назад предприятие признали банкротом. Вся хозяйственная и предпринимательская деятельность ЧСЗ была завершена. У завода не осталось никакого имущества — оно все было описано и распродано за долги.

История не знает сослагательных наклонений. Но вполне очевидно, что если бы Украина сподобилась достроить оставленные ей в наследство авианосцы и тяжелые ракетные крейсеры, то сегодня могла бы войти в пятерку самых могущественных морских держав современности.