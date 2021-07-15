Несколько самолетов не могут вылететь из аэропорта Симферополя в Москву

Из-за сильного дождя в Москве были подтоплены аэропорт Шереметьево и его взлетно-посадочная полоса. Это привело к тому, что некоторые самолеты не могут приземлиться. Ситуация, очевидно, повлияла на задержку вылетов воздушных суден из других аэропортов.

Например, на момент публикации материала, только в воздушной гавани Симферополя задерживается вылет двух рейсов, которые должны были направиться в Москву (один — в Шереметьево, другой — в Домодедово), а на прилет задерживается семь рейсов из столицы (тоже несколько аэропортов). Кроме того, задерживаются несколько рейсов из Санкт-Петербурга.

«Подтверждаем задержку вылета нескольких рейсов в Москву. Информацию о причинах задержек необходимо уточнять в авиакомпаниях», — сообщили ФАН в аэропорту крымской столицы.

Часть авиарейсов из Симферополя были отложены более чем на час, максимальное время ожидания вылета из-за переноса на данный момент составляет около 4,5 часа. Откладываются также и вечерние рейсы, вероятно, это происходит из-за нестабильных погодных условий в Москве. Подробную информацию можно узнать на онлайн-табло международного аэропорта Симферополь.

Ранее ФАН сообщал, дочерняя компания Шереметьева может получить штраф за инцидент с жарой в самолете. При этом авиакомпания намерена заставить пассажира платить за ремонт трапа, который оказался порванным.