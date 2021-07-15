Российские биологи описали необычный брачный ритуал рачков-бокоплавов

Ставрополь, 15 июля. Российские ученые раньше объясняли действия рачков-бокоплавов межполовым конфликтом. Однако сейчас мнение биологов изменилось.

Рачки-бокоплавы захватывают своих самок лапками и не отпускают их до момента оплодотворения. Ранее считалось, что самцы таким образом удерживают своих самок, обеспечивая себе пару для размножения. Однако новые исследования российских биологов показали, что самки рачков в таком положении лучше питаются и не затрачивают энергию на передвижение.

Таким образом, они сохраняют свои силы для воспроизведения потомства, рассказала кандидат биологических наук и руководитель лаборатории экстремальных экосистем Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН Елена Ануфриева. У самок образовывается больше яиц, и популяция рачков увеличивается. Похожее поведение было обнаружено у многих родственных ракообразных, например, у некоторых видов креветок.

Необычно крупные золотые рыбки были обнаружены в американском озере Келлер. Это оказались бывшие аквариумные рыбы, выпущенные в озеро своими хозяевами. Одна из пойманных особей оказалась более 1,5 кг весом и длиной 40 см.