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Российские биологи описали необычный брачный ритуал рачков-бокоплавов

  /   Обновлено: 15 июля 2021 17:49
Общество
Российские биологи описали необычный брачный ритуал рачков-бокоплавов
wikipedia.org  /  ふうけ

Ставрополь, 15 июля. Российские ученые раньше объясняли действия рачков-бокоплавов межполовым конфликтом. Однако сейчас мнение биологов изменилось.

Рачки-бокоплавы захватывают своих самок лапками и не отпускают их до момента оплодотворения. Ранее считалось, что самцы таким образом удерживают своих самок, обеспечивая себе пару для размножения. Однако новые исследования российских биологов показали, что самки рачков в таком положении лучше питаются и не затрачивают энергию на передвижение.

Таким образом, они сохраняют свои силы для воспроизведения потомства, рассказала кандидат биологических наук и руководитель лаборатории экстремальных экосистем Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН Елена Ануфриева. У самок образовывается больше яиц, и популяция рачков увеличивается. Похожее поведение было обнаружено у многих родственных ракообразных, например, у некоторых видов креветок.

Необычно крупные золотые рыбки были обнаружены в американском озере Келлер. Это оказались бывшие аквариумные рыбы, выпущенные в озеро своими хозяевами. Одна из пойманных особей оказалась более 1,5 кг весом и длиной 40 см.

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