Крымские эксперты рассказали о перспективах возрождения эфиромасличной отрасли

Развитие эфиромасличной отрасли в Крыму — крайне прибыльное направление. В условиях жесткой конкуренции имеющиеся у местных специалистов технологии и сырье, собранное на полуострове, позволяют создавать конкурентоспособный продукт. О важности расширения этой сферы производства и пользе крымских растительных культур рассказали эксперты в рамках пресс-конференции «Возрождение эфиромасличной отрасли Крыма: союз науки, власти, общества».

«Сейчас отрасль, если так можно сказать, возрождается максимально быстро в тех объемах, в которых мы можем ее поддержать. Отрасль сугубо крымская. Она является визитной карточкой, поэтому ее развитие и перспективы — это не просто пустые слова, это люди, предприятия, серьезная производственная и научная работа. <...> Мы придаем ей очень много значения благодаря энтузиастам и государственной поддержке, которая оказывается этой отрасли», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.

Директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», руководитель отделения аграрных наук КАН, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий убежден, что, если по этому вопросу будут приняты кардинальные меры на уровне российского правительства, уже через пять лет эфиромасличная отрасль будет приносить дополнительный доход в бюджет и обеспечит жителей полуострова новыми рабочими местами. Эксперт отметил, что производство продуктов из крымских культур может благотворно сказаться на здоровье нации.

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«Сегодня мы имеем более тысячи наименований растений на крымских полях, которые каждый год пересеваем для того, чтобы сохранить семенной материал. Кроме того, выяснилось, что в пяти-шести наших эфиромасличных культурах есть полный набор витаминов и необходимых кислот, которые не вырабатываются организмом, а должны быть получены вместе с пищей», — отметил Паштецкий на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он призвал вспомнить опыт бабушек и дедушек, когда вместо лекарств использовались натуральные чаи, отвары и настойки, которые обеспечивали организм всеми необходимыми витаминами.

«Например, знаменитая лаванда, которая стала визитной карточкой Крыма. <...> Как говорят врачи, ее масло — это то целебное сырье, которое лечит 70% болезней», — добавил президент Научно-производственной эфиромасличной ассоциации Крыма Алексей Мишин.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день одна из главных проблем отрасли — низкий спрос. Однако в перспективе есть все шансы повысить его и расширить производство. В Крыму уже активно популяризируют экологичный образ жизни. Как ранее рассказывал ФАН, в регионе проводятся эко-пикники, на которых можно приобрести фермерские товары и продукты местных мастеров, предлагающих косметику на травах, мыло и свечи ручной работы и даже сыродавленные масла.