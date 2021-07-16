Климатолог пояснила, аномальна ли пришедшая в Крым жара

В Крыму на пять дней установится аномально жаркая погода — днем до +37ºC, вечером — до 25 градусов тепла. Как заявили в пресс-службе республиканского МЧС, с 16 по 20 июля среднесуточная температура воздуха будет выше на семь градусов климатической нормы. В ведомстве сообщили, что это связано с воздушными массами тропических широт, которые и установят такую жаркую погоду на территории полуострова.

В разговоре с корреспондентом ФАН доктор географических наук, профессор кафедры физической географии, океанологии и ландшафтоведения географического факультета Таврической академии КФУ Елена Ергина заявила, что не считает это аномальной погодой. По ее словам, в Крыму постоянно случаются высокие температуры, поэтому сказать, что это что-то из ряда вон выходящее, нельзя.

«Самая высокая температура летом в республике была зарегистрирована 8 августа 2010 года. Тогда температура воздуха достигла 39,5 градусов тепла. На Нептуне, кстати, лето длится вообще 40 лет, поэтому надо радоваться, что у нас не так. Думаю, ни животные, ни растения не пострадают от этой жары, поскольку наши ландшафты приспособлены к высоким температурам. В Крыму каждый год такие показатели, поэтому не стоит ожидать ничего ужасного», — уверена доктор географических наук.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По поводу того, что температура установится выше климатической нормы, то и здесь не все так просто: климатическая норма берется за последние 30 лет, добавила Ергина. Однако сегодняшние данные — за 1960–1990 гг., потому что начиная с 1990 года новые климатические нормы еще не утверждены ВОЗ, а прошлые данные, соответственно, уже устарели.

«По средним данным за последние 150 лет можно утверждать, что есть тенденция к повышению температуры. Если брать среднюю годовую, то температура повысилась на 0,6 градуса, в некоторых регионах Крыма этот показатель составляет до 2 градусов. А есть районы, где такой тенденции вообще нет. Это касается наших приморских регионов. Там нет вообще никакого глобального потепления — в том смысле, который в него вкладывают наши ученые», — подчеркнула собеседница издания.

Так что, продолжила доктор географических наук Елена Ергина, определенная тенденция к повышению температуры есть, но насколько она будет длительной и катастрофической, пока говорить рано. По ее словам, для этого нужны дальнейшие исследования и наблюдения.

Ранее ФАН сообщал, что крымский велосипедист выехал в сторону Владивостока и уже преодолел почти 6000 километров. Весь его путь составит около 11 000 километров.