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Лавандовые поля в Крыму: с фотосессией в ярких цветах нужно поторопиться
Общество
Лавандовые поля в Крыму: с фотосессией в ярких цветах нужно поторопиться
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Застать цветущие лавандовые поля в Крыму можно будет еще как минимум две недели. Об этом сообщил президент Научно-производственной эфиромасличной ассоциации региона Алексей Мишин в ходе пресс-конференции на тему «Возрождение эфиромасличной отрасли Крыма: союз науки, власти, общества».

«Две недели гарантировано. Есть участки, где пик цвета будет максимальный, потом еще, может быть, неделю где-то цвет уже будет с благородной сединой», — рассказал он на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Речь идет о полях агрофирмы «Тургеневская». Дело в том, что из-за сложного рельефа полей, разнообразия сортов и возраста посадок лаванда расцветает неравномерно, так что увидеть яркие поля еще можно.

«До двадцатых чисел июля, мы надеемся, лаванда должна сохранить красивый цвет. Где-то в ее цвете добавится благородная седина, где-то, наоборот, только наберет полные краски. Так что в ближайшие две недели на поле будут красивые места, доступные для фотосессий», — сообщает агрофирма в Instagram.

Напомним, ранее ФАН публиковал топ-3 самых романтичных локаций Крыма, в которых можно устроить не только незабываемое свидание, но и красивую фотосессию.

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крым туризм фотосессия лаванда
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