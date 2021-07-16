На военном форуме «Армия-2021» в Крыму покажут РСЗО «Град» и ПТРК «Хризантема»

В Крыму активно идет подготовка к VII Международному военно-техническому форуму «Армия-2021», который пройдет с 22 по 28 августа во многих городах России, в том числе и в трех крымских. Форум в первую очередь является платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, перспективных образцов оружия, техники и технологий.

Одна из целей форума — развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности Минобороны РФ, патриотическое воспитание граждан и формирование позитивного имиджа Министерства обороны РФ.

«Повышение боевых возможностей ВДВ для оперативного выполнения задач по пресечению кризисных ситуаций предусматривается за счет развития и оснащения их современными вооружением и военной техникой», — сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Уже известно, что на форуме в Керчи будет продемонстрирован максимально возможный спектр вооружения, военной и специальной техники из наличия Минобороны России, в том числе современные образцы специальной автомобильной техники «Тигр» и «Тайфун», БТР-82А и БТР-80, модернизированные системы залпового огня «Град», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», танк Т-72Б3М, гаубица «Мста-Б» и Д-30, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты и стрелковое оружие.

«В рамках форума военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота впервые представят керчанам и гостям города динамический показ возможностей тактического воздушного десанта, также для статичного показа будут предоставлены более 20 единиц военной техники», — сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.

Напомним, в прошлом году форум «Армия» также проходил в Крыму — на площадке филиала парка «Патриот» Южного военного округа, который размещается на территории севастопольского аэродрома ЧФ «Южный», а также в Керчи. Для его проведения главе Крыма Сергею Аксенову пришлось вносить поправки в указ о режиме повышенной готовности, который функционировал в республике из-за пандемии коронавируса. В этом году, как ранее сообщал ФАН, Черноморский флот РФ готовится к проведению форума в четырех городах ЮВО одновременно — в Керчи, Новороссийске, Симферополе и Севастополе.