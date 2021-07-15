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Полиция в Севастополе подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь»

  /   Обновлено: 15 июля 2021 15:31
Происшествия
Полиция в Севастополе подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь»
prok-murmansk.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Севастополь, 15 июля. Подведены итоги мероприятия «Алкоголь», направленного на выявление и пресечение незаконной деятельности в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.

Правоохранители провели более десяти рейдов по выявлению нарушений правил оборота алкогольной продукции. За время оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» полицейскими было изъято более 100 литров спиртосодержащих напитков.

Было установлено, что 54-летний мужчина по месту жительства занимался изготовлением, хранением и реализацией спиртосодержащих жидкостей, не отвечающих требованиям безопасности. Материалы в отношении «бизнесмена» были переданы в ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю для принятия процессуального решения.

Ранее под Тамбовом три человека погибли, отравившись «паленой» водкой. За жизнь еще двоих пострадавших борются медики.

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алкоголь полиция севастополь
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