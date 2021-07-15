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Крымские власти допустили возможность введения обязательной вакцинации для туристов

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:57
Общество
Крымские власти допустили возможность введения обязательной вакцинации для туристов
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 15 июля. Власти Крыма не исключили возможности введения на полуострове обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Подобная мера уже действует на территории Краснодарского края. Все туристы, прибывающие в регион, обязаны вакцинироваться в течение трех дней после заселения в отель.

О возможности введения такой меры в республике сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в эфире телеканала «Россия-24».

Сейчас туристы на полуострове могут поставить как первый, так и второй компонент прививки, отметил министр и добавил, что в Крым поступило небольшое количество вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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