Крымские власти допустили возможность введения обязательной вакцинации для туристов

Симферополь, 15 июля. Власти Крыма не исключили возможности введения на полуострове обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Подобная мера уже действует на территории Краснодарского края. Все туристы, прибывающие в регион, обязаны вакцинироваться в течение трех дней после заселения в отель.

О возможности введения такой меры в республике сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский в эфире телеканала «Россия-24».

Сейчас туристы на полуострове могут поставить как первый, так и второй компонент прививки, отметил министр и добавил, что в Крым поступило небольшое количество вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».