Эксперт объяснил причину предельного интереса США к Крыму

В Симферополе состоялась презентация книги политического журналиста Александра Мащенко «Американский Крым: обман зрения». В ней рассказывается, как изображают полуостров средства массовой информации США и стран Запада. В чем причина интереса США к Крыму, почему информация о полуострове подается в негативном ключе и насколько необходимо крымчанам следить за американскими публикациями, обсудили в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Книга выпущена при поддержке министерства внутренней политики, информации и связей Республики Крым. При ее написании автор основывался на материалах таких популярных изданий, как The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Time и других крупных СМИ. В анализ попали публикации последних 30 лет. Примечательно, что в этом году исполнится 30 лет с момента развала СССР, но, как подчеркнул автор книги, выбор периода никак с этой датой не связан: просто так совпало.

«Работа над книгой шла достаточно долго. Была еще Украина, причем такие глухие украинские годы, наверное, 2005–2006 гг. Время от времени я читал американские, европейские статьи о Крыме, я находил какую-то закономерность. Я захотел разобраться, в чем причина их интереса к Крыму, тогда еще входившему в состав Украины. И я начал эти статьи анализировать, собирать, размышлять, что такое Крым в средствах массовой информации США», — рассказывает автор книги, начальник управления международной деятельности КФУ им. В. И. Вернадского, политический журналист Александр Мащенко.

Он отметил, что уже тогда американские медиа применяли к Крыму разного рода конфликтные сценарии: они все время видели полуостров как потенциальную горячую точку на карте мира, и в своих материалах размышляли, может ли в Крыму произойти то же самое, что и в Нагорном Карабахе или в Приднестровье, или в Абхазии. В те времена речь шла о том, что украинские власти будут нарушать права русскоязычных граждан, ущемлять русский язык, это может привести к обострению отношений между Украиной и Россией, а Крым захочет выйти из состава украинского государства.

«Мы видим, что эти оценки оправдались. Некоторые понимали, что здесь есть проблема. Они хотели бы и хотят, чтобы Крым был частью Украины, естественно, но они понимали эти острые, ключевые моменты», — подчеркивает Александр Мащенко.

Говоря об интересе США к Крыму, журналист делится мнением, что пики интереса приходятся на самые сложные и острые в политическом отношении периоды истории полуострова — развал СССР, выборы в Крыму президента республики, инцидент вокруг Тузлы, конфликт по поводу Южной Осетии и, наконец, 2014 год.

На презентации также обсудили вопрос подачи информации о российском Крыме в американских и западных СМИ: почему значительное внимание уделяется отрицательным аспектам и даже позитивные новости подаются в негативном ключе. Мащенко, отвечая на вопрос, выделяет две основные причины.

«Фактор первый связан с общим представлением о России, которое есть в США и странах Западной Европы, в основе которого лежит русофобия. <…> Это естественное представление политического, интеллектуального класса Запада о России как о геополитическом враге, сопернике. Это убеждение формируется всем слоем культуры, образования, СМИ. И второй важный фактор: без сомнения, все крупнейшие американские СМИ, конечно же, находятся в русле официальной государственной политики страны», — сообщает автор книги «Американский Крым: обман зрения».

Подводя итог, Александр Мащенко отметил, интересоваться тем, что пишут о Крыме американские и западные средства массовой информации, совершенно точно необходимо, так как США все же остаются одной из самых влиятельных стран в мире, которая относит Крым к сфере своих интересов, а значит, будет продолжать пытаться влиять на судьбу полуострова.

