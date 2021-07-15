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Пенсионерка из Севастополя едва не убила молотком компьютерного мастера

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:27
Происшествия
Пенсионерка из Севастополя едва не убила молотком компьютерного мастера
pxhere.com

Севастополь, 15 июля. Полицейские задержали 60-летнюю пенсионерку. Горожанка подозревается в угрозе убийством.

По данным регионального УМВД, у фигурантки сломался компьютер. Женщина по объявлению нашла мастера. Мужчина отремонтировал, а затем озвучил общую стоимость работ.

Пенсионерка посчитала сумму непомерно высокой. На этой почве между ними разгорелся конфликт. Горожанка достала кухонный молоток и высказала угрозы потерпевшему. Мужчина в страхе сбежал из квартиры.

В Санкт-Петербурге произошла драка двух пьяных приятелей. Один из собутыльников пустил в ход аналогичный предмет.

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