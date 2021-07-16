Главный санврач Крыма пояснила, почему на полуострове вводят серьезные ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение об ужесточении антиковидных мер на территории полуострова. Теперь в некоторых регионах республики запрещены ночные дискотеки, ограничена работа фуд-кортов в торговых центрах, посадка в театрах и кинотеатрах не должна превышать 50%.

Также он призвал отменить все развлекательные мероприятия в республике, чтобы обезопасить население от возможного заражения COVID-19. Главный санитарный государственный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что она выступала за ужесточение противоэпидемических мер.

«Это связано с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, которая сегодня фиксируется на территории РК. К сожалению, заболеваемость не имеет тенденцию к снижению. Вместо этого мы наблюдаем тенденцию к росту. <...> На сегодняшний день требуется принятие дополнительных мер с целью стабилизации ситуации. Каждое мероприятие и ограничение имеет отложенный эффект, то есть через две недели мы сможем говорить о том, насколько это сказалось на ситуации с заболеваемостью. Но, как правило, через 14 дней в регионах, которые вводят ограничительные мероприятия, начинается тенденция к стабилизации с последующим снижением заболеваемости», — рассказала она в эфире ток-шоу «На грани».

Федеральное агентство новостей /

Также Пеньковская обратила внимание на то, что люди игнорируют масочный режим не только в общественном транспорте, но и в магазинах.

В свою очередь, председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей заявил, что туристический бизнес наиболее уязвим перед ограничениями.

«У наших гостей уже некая доля переживаний началась тогда, когда Краснодарский край объявил о жестких мерах. Мы сейчас знаем, что с 1 августа вы можете приехать на отдых в Краснодарский край, предъявить справку ПЦР и в течение трех дней нужно обязательно привиться. У людей есть ассоциация нас с Краснодарским краем — как единое пространство для отдыха, — поэтому к нам очень много приходило запросов по этому поводу. Люди спрашивали, нужно ли им ехать с такими же справками, нужно ли прививаться или нет», — сказал Маковей.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Те люди, которые до этого планировали ехать в Краснодарский край, теперь обратили внимание на Крым, так как здесь нет обязательной вакцинации при заселении в отель, отметил Маковей.

Он рассказал, что в июне полуостров посетило 1,3 млн туристов. Эксперты предполагают, что в июле и августе этот показатель может быть примерно на таком же уровне.

При этом другие эксперты турбизнеса говорят, что ожидается большой наплыв отдыхающих в Крым во время так называемого бархатного сезона (с сентября до середины октября), однако многое будет зависеть от погоды. Сейчас в республике установилась ясная солнечная погода, идеально подходящая для летнего отдыха на полуострове. Средняя температура Черного моря достигла максимально комфортного уровня для купания — 22-24 градуса тепла.

Напомним, ранее ФАН сообщал, какие фестивали отменили в Крыму в июле из-за ситуации с COVID-19. Также стало известно, что крымские власти допустили возможность введения обязательной вакцинации для туристов.