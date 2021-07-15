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Тревел-блогер назвал простой способ сэкономить на такси из аэропорта в Крыму

  /   Обновлено: 15 июля 2021 13:21
Общество
Тревел-блогер назвал простой способ сэкономить на такси из аэропорта в Крыму
 /  ПолитРоссия

Симферополь, 15 июля. Туристический сезон 2021 года в Крыму отметился высокими расценками на услуги, особенно отличились местные таксисты. Цена за один километр достигла почти 50 рублей.

Впервые с крымскими ценами туристы сталкиваются в аэропорту Симферополя, когда таксисты озвучивают цены на поездку по полуострову. Тревел-блогер, прилетев на полуостров с семьей, поразился стоимости такси до Евпатории, она выросла по сравнению с весенними ценами в три раза. Знакомые озвучили сумму в 1000 рублей, которую взял с них таксист за поездку по тому же маршруту весной. Блогеру назвали цену в 3000 рублей.

«Я в Крым приехал или в Америку - откуда такие расценки?» — возмутился путешественник на своем дзен-канале «TrueStory Travel».

Таксист пообещал машину бизнес-класса в качестве оправдания за непомерно высокую цену. Попытка вызвать официальное такси не принесла облегчения — цена поездки в 2700 рублей не сильно радовала. К тому же предлагали машину эконом-класса. Диспетчеры признались, что стоимость такси выросла после закрытия Турции и предупредили о повышении цен на жилье.

«Жилье у нас уже было забронировано, и цены там тоже не радовали. Но сейчас не об этом - до жилья сначала надо доехать», — пишет автор канала.

Частники предлагали свои услуги за 2000 рублей, но туристы не рискнули воспользоваться столь «выгодным» предложением.

Текущие расценки заставили блогера задуматься об альтернативном способе передвижения, несмотря на наличие багажа и ребенка. Опытный путешественник решил, что выгоднее и безопаснее поехать в Евпаторию на автобусе, стоимость билета — 175 рублей с человека. Маршрутки ходят из аэропорта Симферополя по расписанию, но это весьма существенная экономия, отметил блогер.

Россиянам рассказали, что нужно знать об отдыхе на курортах Крыма, Кубани и Абхазии в связи с коронавирусными ограничениями. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудили все важные аспекты для путешествия этим летом.

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туризм такси расценки
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