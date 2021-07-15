Глава Крыма Аксенов провел жесткий разбор ситуации с раздачей земельных участков

Симферополь, 15 июля. В Сакском районе Крыма правоохранительными органами был задержан председатель дачного кооператива «Нептун». Об этом на совещании по проблемным вопросам ЖКХ сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, было установлено, что подозреваемый злоупотреблял своими полномочиями. Он незаконно взимал деньги с членов кооператива, а за это помогал им получить землю у моря. У сотрудников полиции есть доказательства совершенных правонарушений.

В МВД по Республике Крым уже подтвердили информацию об аресте председателя дачного кооператива. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате.

«Там участки земли стоят больших денег, даже в поселках, особенно на первой линии. Сакский район так застроен по побережью, просто уничтожен. Спасибо сотрудникам МВД, что задержали председателя дачного кооператива «Нептун», это правильно. Продавали эти земли, уже пять гектаров земли захвачено на побережье, и никто не видел: ни глава администрации, ни должностные лица. Никто ничего не знает, всем до лампочки. В некоторые поселки заезжаешь и видишь, что возле гостиниц, расположенных на территории поселков, стоят такие машины, которые даже в Москве не встретишь», — прокомментировал ситуацию Аксенов.

Отметим, что в последнее время земельный вопрос в Сакском районе всплывает довольно часто. Так, на полуострове недавно уволили главу администрации Сакского района Михаила Слободяника и задержали главу администрации Молочненского сельского поселения Дениса Плохих. К обоим чиновникам есть серьезные вопросы относительно выделения, продажи и застройки прибрежных территорий.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымский блогер показал, как сейчас выглядит некогда пересохшее Аянское водохранилище. На данный момент оно полностью заполнено и питает другой источник.