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Жителей Крыма предупредили о приближении 40-градусной жары
Общество
Жителей Крыма предупредили о приближении 40-градусной жары
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 15 июля. Сухая и жаркая погода ожидается в ближайшие дни на территории Крымского полуострова, сообщили в Гидрометцентре.

До конца недели погода на территории Крыма будет находиться под влиянием тропической воздушной массы. Она спровоцирует значительное увеличение температуры воздуха по всему полуострову, добавили в ведомстве.

«В субботу и воскресенье воздух в Крыму прогреется почти до +40», — заявили синоптики.

Аномально жаркая погода наблюдается также и на территории Петербурга. С начала лета город на Неве установил уже восемь температурных рекордов, три из которых приходятся на июль.

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