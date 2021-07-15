В Крыму продолжаются съемки популярных «Гардемаринов»

В Крыму и Севастополе продолжаются съемки пятого фильма о гардемаринах. Съемочным процессом руководит Светлана Дружинина, а в роли сорежиссера выступает Иван Криворучко. ФАН узнал, что происходит на съемочной площадке, что о фильме думают зрители и сами актеры.

В центре сюжета — трое всеми любимых друзей-гардемаринов и их повзрослевшие дети. После долгих лет разлуки герои встречаются вновь, чтобы выполнить тайное поручение императрицы Екатерины Великой, но попадают в сети заговора. Тем не менее это не мешает им с честью выполнить поручение.

«Фильм задуман в авантюрно-приключенческом жанре, где отчаянные драки на шпагах и кулаках сменяются невероятными погонями, где всегда между жизнью и смертью рождается ослепительная романтическая молодая любовь, где непредсказуемые препятствия рождают героические поступки», — рассказывают в сообществе фильма в социальной сети «ВКонтакте».

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В фильме играют Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев и Кристина Орбакайте. К своей роли также вернулся и Михаил Боярский. Кроме того, в съемках приняли участие курсанты Нахимовского военно-морского училища (Севастополь) — они сыграли роли матросов-гардемаринов.

«Сняли классную сложную сцену: с дракой, с французским. И… долгожданное слово «обед», — делится в Instagram моментами съемочного процесса Михаил Мамаев.

«Вот и пролетели три года очень непростых съемок команды корабля Десна. Залечиваем переломы, ушибы и ссадины. Но осталось необыкновенное чувство прикосновения к шедевру. Спасибо Светлане Сергеевне Дружининой и всей съемочной команде за незабываемое чувство счастья быть причастным [к этому проекту]», — пишет в Сети севастопольский актер Сергей Киселев, который также принял участие в съемках.

Тем не менее телезрители к четвертой и пятой части «Гардемаринов» относятся по-разному: одни с нетерпением ждут премьеры, а другие переживают, что картины не получатся по качеству такими же, как, например, «Д’Артаньян и три мушкетера».

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«Не мне судить, но, кажется, с бывшими актерами было лучше», — комментирует Полина Медведюк.

«Очень хочется посмотреть фильм», — пишет Елена Иванова.

Напомним, что премьеры четвертой части «Гардемарины 1787. Мир» и пятой — «Гардемарины 1787. Война» — запланированы на 2022 год. А пока любители отечественного кинематографа и крымских пейзажей могут насладиться многосерийной авантюрной мелодрамой «За счастьем». Ранее ФАН рассказывал, где и как проходили съемки долгожданного сериала.